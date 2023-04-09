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عربي-دولي

تدريبات صينية بالذخيرة الحية حول تايوان في ثالث أيام "السيف المشترك"

Lebanon 24
09-04-2023 | 23:30
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تجري الصين، تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان، في اليوم الثالث من مناورات "التطويق الكامل" احتجاجاً منها على اجتماع رئيسة الجزيرة مع مسؤول أميركي كبير.

خلال عطلة نهاية الأسبوع شاركت مقاتلات وسفن حربية في محاكاة لعمليات قصف مستهدف للجزيرة في إطار هذه المناورات التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك" ونددت بها تايوان. ودعت الولايات المتحدة من جهتها بكين إلى "ضبط النفس".
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يتمثل هدف المناورات في محاكاة "تطويق كامل" للجزيرة التي تقطنها 23 مليون نسمة وتطالب بكين بالسيادة عليها.

وأرسلت الصين طائرات وسفناً وقوات إلى "البحر والمجال الجوي" حول الجزيرة، حسبما قال الجيش.
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