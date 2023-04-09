عقب اللقاء التاريخي بين وزيري الخارجية.. وفد ايراني في السعودية وفتح السفارات على الطاولة





ويأتي هذا الإعلان غداة وصول وفد دبلوماسي سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران، بعد 3 أيام من لقاء تاريخي في الصين بين وزيري خارجية البلدَين.

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وقال مدير دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عناتي، عبر التلفزيون الرسمي "نتوقع سفر وفدَين إلى السعودية بحلول نهاية الأسبوع أحدهما إلى جدة وثانيهما إلى الرياض، بهدف التحضير لإعادة" العلاقات الثنائية.



وفي وقت سابق، الخميس، أكدت الرياض وطهران في بيان مشترك عقب لقاء بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين "على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يُعزز الثقة المتبادلة ويُوسع نطاق التعاون، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة". يزور وفدان إيرانيان، السعودية، بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بهدف إطلاق عملية إعادة فتح ممثليات إيران في المملكة، وذلك بحسب ما أعلن، مسؤول في الخارجية الإيرانية.ويأتي هذا الإعلان غداة وصول وفد دبلوماسي سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران، بعد 3 أيام من لقاء تاريخي في الصين بين وزيري خارجية البلدَين.وقال مدير دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عناتي، عبر التلفزيون الرسمي "نتوقع سفر وفدَين إلى السعودية بحلول نهاية الأسبوع أحدهما إلى جدة وثانيهما إلى الرياض، بهدف التحضير لإعادة" العلاقات الثنائية.وفي وقت سابق، الخميس، أكدت الرياض وطهران في بيان مشترك عقب لقاء بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين "على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يُعزز الثقة المتبادلة ويُوسع نطاق التعاون، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت، السبت، وصول الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في إيران إلى العاصمة طهران، وذلك في إطار "الاتفاق الثلاثي المشترك" الذي تم بين السعودية وإيران والصين في مارس.



وذكرت الخارجية السعودية في بيان، أن وصول الفريق جاء "استكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والتي جرت في بكين، الخميس الماضي".



ولفت البيان إلى أن "الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، التقى برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران".



وعبر رئيس الفريق السعودي عن "شكره لهوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق"، وفقاً لبيان الخارجية السعودية الذي أشار إلى أن هوناردوست "أعرب عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي". (الشرق)



وأوضحت الخارجية السعودية أن الفريق ناقش "آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد" الواقعة شرقي البلاد.



وأجرت السعودية وإيران مباحثات عدة، استمرت على مدار عامين، في بغداد ومسقط، توّجت باتفاق أبرم في العاصمة الصينية بكين في 10 مارس، على عودة العلاقات بين البلدين، وتبادل البعثات الدبلوماسية خلال شهرين من توقيع الاتفاق.



واعتبر وزير الخارجية السعودي، في أعقاب توقيع الاتفاق بين البلدين، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران "يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار"، فيما أشار نظيره الإيراني إلى أن عودة العلاقات "توفر إمكانات هائلة للبلدين والمنطقة".



وحظي الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بترحيب دولي واسع، باعتبارها "خطوة تدفع باتجاه الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط".