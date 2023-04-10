باتيلي يدعو الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات خلال 2023

دعا الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، القادة السياسيين للوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات هذا العام.



Advertisement وقال باتيلي عبر حسابه على تويتر إنه التقى في سبها مع عدد من الأعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء والقادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد في إطار المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف في جميع أنحاء ليبيا لدعم مسار شامل للانتخابات.



كما أضاف أنه استمع إلى "مطالب مشتركة" للمشاركين في اللقاء "بإنهاء الأزمة السياسية الحالية من خلال الانتخابات"، مشيرا إلى أن الكثيرين منهم عبروا عن "الإحباط الذي أصابهم جراء استمرار هذه الأزمة التي طال أمدها وتأثيرها الشديد على سبل العيش وعلى التعليم والسلام والاستقرار في الجنوب".



وضع حد لتهميش المنطقة الجنوبية

وأوضح أن الأعيان طالبوا "بوضع حد للتهميش الذي تعاني منه المنطقة الجنوبية، وناشدوا بتوزيع أكثر عدلا للموارد وكذا إلى إشراك فزان بصورة ملائمة في مختلف مسارات الحوار لدعم العملية الانتخابية". مشاورات موسعةوقال باتيلي عبر حسابه على تويتر إنه التقى في سبها مع عدد من الأعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء والقادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد في إطار المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف في جميع أنحاء ليبيا لدعم مسار شامل للانتخابات.كما أضاف أنه استمع إلى "مطالب مشتركة" للمشاركين في اللقاء "بإنهاء الأزمة السياسية الحالية من خلال الانتخابات"، مشيرا إلى أن الكثيرين منهم عبروا عن "الإحباط الذي أصابهم جراء استمرار هذه الأزمة التي طال أمدها وتأثيرها الشديد على سبل العيش وعلى التعليم والسلام والاستقرار في الجنوب".وضع حد لتهميش المنطقة الجنوبيةوأوضح أن الأعيان طالبوا "بوضع حد للتهميش الذي تعاني منه المنطقة الجنوبية، وناشدوا بتوزيع أكثر عدلا للموارد وكذا إلى إشراك فزان بصورة ملائمة في مختلف مسارات الحوار لدعم العملية الانتخابية".

مد الجسور بين الأطراف

فيما أشار إلى أنه اجتمع على مدى الأسابيع القليلة الماضية بالعديد من القادة العسكريين والأمنيين في ليبيا "بغية مد الجسور بين الأطراف الليبية الفاعلة سعياً لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتأمين التزامهم بإيجاد بيئة أمنية مواتية للانتخابات".



"حماية الموارد الطبيعية"

وأشاد المبعوث الأممي بجهود القادة العسكريين والأمنيين "للحفاظ على الأمن في الجنوب وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية"، كما أثنى على عملهم من أجل "حماية الموارد الطبيعية" للبلاد.



يذكر أن باتيلي كان قد أعلن مؤخرا مبادرة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا هذا العام، بعد تعذر إجرائها في 2021 بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للتصويت.