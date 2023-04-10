وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت، 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان.



وقالت الوزارة إن من بينها 39 طائرة صينية عبرت خط منتصف مضيق تايوان ودخلت مناطق الدفاع الجوي التايوانية.

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