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عربي-دولي

بريطانيا وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز التعاون في الطاقة النووية

Lebanon 24
10-04-2023 | 03:00
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اتفقت كوريا الجنوبية وبريطانيا، على تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون في مجال توليد الطاقة النووية والطاقة النظيفة، بحسب ما أعلنت وزارة الصناعة في سول.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن وزير الصناعة لي تشانج يانج التقى وزير أمن الطاقة البريطاني جرانت شابس في سول، وأصدرا بياناً مشتركاً يدعو إلى العمل بشكل أوثق لضمان أمن الطاقة والاستجابة المشتركة لتغير المناخ، وفق بيان الوزارة الكورية.
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وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على السعي إلى مشاركة كوريا الجنوبية في بناء مفاعل نووي جديد في بريطانيا، حيث أطلقت لندن وكالة جديدة مكلفة بتوليد الطاقة النووية، وهي شركة Great British Nuclear، في آذار.
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