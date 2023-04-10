Advertisement

عربي-دولي

واشنطن: مدمرة أميركية تقوم بمهمة في بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
10-04-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1055733-638167120724923466.jpg
Doc-P-1055733-638167120724923466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت البحرية الأميركية إن مدمرتها المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس ميليوس" أجرت مهمة لتأكيد حقوق وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي.

وأضافت البحرية الأميركية أن عملية المدمرة تتفق مع القانون الدولي.
Advertisement

وجاء هذا الإعلان الأميركي في الوقت الذي يحاكي فيه الجيش الصيني توجيه ضربات دقيقة ضد تايوان في تدريبات عسكرية حول الجزيرة وسط توترات متزايدة بين الصين والولايات المتحدة في المنطقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
07:38 | 2023-04-11
07:34 | 2023-04-11
06:57 | 2023-04-11
06:01 | 2023-04-11
05:50 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website