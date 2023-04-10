واشنطن: مدمرة أميركية تقوم بمهمة في بحر الصين الجنوبي

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قالت البحرية الأميركية إن مدمرتها المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس ميليوس" أجرت مهمة لتأكيد حقوق وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي.وأضافت البحرية الأميركية أن عملية المدمرة تتفق مع القانون الدولي.وجاء هذا الإعلان الأميركي في الوقت الذي يحاكي فيه الجيش الصيني توجيه ضربات دقيقة ضد تايوان في تدريبات عسكرية حول الجزيرة وسط توترات متزايدة بين الصين والولايات المتحدة في المنطقة.