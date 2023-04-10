لماذا على الولايات المتحدة أن تشجع التطبيع العربي التركي مع سوريا؟

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أعادت معظم دول الشرق الأوسط إحياء علاقاتها مع سوريا. وأصبحت الدبلوماسية وإصلاح العلاقات الإقليمية هي الموضة السائدة.وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "فان عقدين من الحرب والانتفاضات وأسقاط الأنظمة دمرت المنطقة. من المحتمل أن تكون جهود التطبيع موضع ترحيب خاص لـ 16 مليون سوري ممن عانوا من وحشية وفساد النظام، فضلاً عن أهوال الحرب الأهلية ونهب القاعدة وداعش. فآخر ما يحتاجون إليه هو العقوبات والعزلة التي تحكم عليهم بعقد آخر من اليأس. فعوضاً عن محاولة وقف التقارب الدبلوماسي العربي والتركي مع سوريا، يجب على الولايات المتحدة الانضمام الى هذا التقارب وتسجيعه".أسباب وجوب انضمام الولايات المتحدة إلى حلفائها العرب والأتراكبحسب الموقع، "من خلال تنسيق الجهود لكسب تنازلات من الرئيس السوري بشار الأسد، ستمارس واشنطن نفوذاً أكبر. ومن المرجح أن ينتج عن الجهد المشترك تنازلات أكبر من دمشق لا تنازلات مجزأة. اما وقد انضمت المملكة العربية السعودية، فإن الجهد العربي لديه زخم. لقد طرح السعوديون عددًا من المطالب: أن يقوم نظام الأسد بقمع تجارة مخدرات الكبتاغون، وتقليص دور إيران في سوريا، والترحيب بعودة اللاجئين السوريين من خلال توفير قدر أكبر من الأمن. هذه الأهداف تطالب بها الولايات المتحدة أيضاً. التنسيق سيساعد واشنطن على استعادة دورها كقائد في الدبلوماسية الإقليمية. محاولة وقف التطبيع لعبة خاسرة. وبرزت الصين مؤخرًا كقوة دبلوماسية من خلال التوسط في التقارب السعودي الإيراني. وتقود روسيا الطريق في مفاوضات السلام بين أنقرة ودمشق".وتابع الموقع، "لا ينبغي ترك واشنطن على الهامش مرة أخرى، بل يجب أن تساعد في تصميم السلام بين سوريا والدول العربية. إذا انضمت واشنطن، يمكنها بشكل أفضل محاسبة الأطراف، والتحقق من الوفاء بالتزامات دمشق، وتعزيز المصالح الأميركية. إن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تقويض موقف أميركا الإقليمي، ناهيك عن موقفها في سوريا. لا تريد أي دولة من الدول المجاورة لسوريا بقاء القوات الأميركية هناك: لا العراق ولا تركيا ولا الحكومة السورية نفسها، وكلها تدعي أنها تستعد لرفع تكاليف الاحتلال الأميركي".وأضاف الموقع، "بمجرد أن أصبح من الواضح أن الأسد سينجو من الحرب الأهلية، لم تواجه القوى الإقليمية خيارًا سوى المصالحة معه. لا تواجه الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطًا مماثلة؛ فيمكنهم الاستمرار في الإصرار على تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254، الذي يدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة. أما الدول المجاورة فلا تملك هذه الرفاهية. والآن بعد أن انخرطوا مع دمشق، فإن سياسة الغرب لعزل النظام واهية بالفعل. والأهم من ذلك، أن جيران سوريا يدركون أن نظام العقوبات المدمر ضد دمشق لم ينجح. وإدراكًا لهذا الفشل، صرح وزير خارجية المملكة العربية السعودية مؤخرًا أن الإجماع يتنامى في العالم العربي على أن "عزل سوريا لم يكن مجديًا" وأن الحوار مع دمشق ضروري".ماذا عن داعش؟وبحسب الموقع، "قالت الولايات المتحدة إنه يجب أن تبقى في سوريا لمحاربة داعش، لكن اليوم الذي يمكن أن تتحمل فيه الحكومة السورية المسؤولية عن هذه المهمة يقترب. يجب على واشنطن أن تبدأ في الاستعداد لهذا الاحتمال. فقد قمعت الحكومة خلايا داعش في مدنها الرئيسية و60 في المائة من البلاد التي تسيطر عليها. من المؤكد أن داعش لم يهزم. لا يزال التنظيم قائماً في سوريا إلى حد كبير لأن البلاد مقسمة إلى ثلاث مناطق، تحكم كل منها حكومة في حالة حرب مع الآخرين. هذه الفوضى القضائية والعسكرية تصب في صالح الجماعة الإرهابية".هل يمكن للانخراط العربي مع سوريا أن يقلل من اعتماد الأخيرة على إيران؟بحسب الموقع، "قالت مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف: "تعتقد بعض الدول الشريكة أن أفضل طريقة للتحويل اتجاه دمشق نحو إيران هو الدخول إلى هناك والانخراط وإعادة سوريا في اتجاه مختلف". في الواقع، ليس هناك شك في أن حكومة الأسد ستظل متمسكة بكل من إيران وحزب الله للمساعدة العسكرية. لقد ساهموا في انقاذ النظام خلال الحرب الأهلية. لكن المال والتجارة قوتان قادرتان على تشكيل السياسات الوطنية. لا نحتاج إلى النظر إلى أبعد من العلاقة بين المملكة العربية السعودية والصين لنرى كيف يمكن أن تؤثر التجارة والمال على السياسة. أصيب المسؤولون الأميركيون بالذهول من الصفقة التي توسطت فيها الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية، وقد يفاجأون بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه دول الخليج في سوريا".الأكرادوتابع الموقع، "هناك اتفاق بين دمشق والأكراد يعزز مصالحهم: الحكم الذاتي الكردي والسيادة السورية. كلاهما يرى أن تركيا هي التهديد الرئيسي؛ كلاهما بحاجة إلى التعاون لاستغلال ثروات المنطقة الكردية؛ وكلاهما يعارض الإسلاميين المتطرفين ويخشى عودتهم. الأكراد بحاجة للحماية من تركيا ولبيع منتجاتهم لسوريا، ودمشق بحاجة إلى الماء والنفط. لقد عملوا معًا في الماضي ويمكنهم القيام بذلك في المستقبل. مثل هذه الصفقة ستفيد الولايات المتحدة أيضًا من خلال حرمان تركيا من أكبر شكواها ضد واشنطن وبالتالي استعادة الثقة بين الحليفين في الناتو".وأضاف الموقع، "يصر بعض صانعي السياسة على أن الحفاظ على سيطرة الولايات المتحدة على شمال شرق سوريا مفيد لأنه يساعد إسرائيل ويؤذي إيران - من خلال منع إيران من إرسال أسلحة إلى سوريا وحزب الله. لكن إسرائيل أثبتت أنها أكثر من قادرة على الدفاع عن نفسها. كانت معلوماتها الاستخبارية الممتازة والضربات الجوية المتكررة على سوريا فعالة للغاية في إضعاف القدرات العسكرية لإيران وسوريا. بالمقارنة، لم تفعل القوات الأميركية في سوريا الكثير لإضعاف الوجود الإيراني أو وقف عمليات نقل الأسلحة جواً إلى سوريا. أخيرًا، ستؤدي استراتيجية واشنطن لتقسيم سوريا إلى عداء أكبر بين الأكراد ورفاقهم السوريين الذين سيتعين عليهم حتماً المصالحة معهم".وختم الموقع، "جهود التطبيع بين سوريا وجيرانها تطور إيجابي يجب على واشنطن الانضمام إليه. من خلال تنسيق الجهود مع حلفائها العرب وتركيا، يمكن لواشنطن زيادة النفوذ الذي اكتسبته من خلال احتلالها ونظام العقوبات للحصول على تنازلات من الأسد، وإعادة تأكيد قيادتها في الدبلوماسية الإقليمية، وتقليل اعتماد دمشق على إيران. اما استمرار المقاومة لعملية التطبيع فلن يؤدي إلا إلى تقويض نفوذ أميركا، ووضعها في مواجهة حلفائها العرب والأتراك، وزيادة المخاطر على قواتها، وإلحاق الضرر بالسوريين أكثر".