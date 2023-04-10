طبول الحرب تقرع في بحر الصين.. بكين تناور بالذخيرة الحية وواشنطن ترسل مدمراتها وتبدأ مناورة كبيرة الخميس

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بالتزامن مع مواصلة الصين يومها الثالث من المناورات العسكرية قرب جزيرة تايوان، أعلنت البحرية الأميركية أنها أرسلت المدمرة ميليوس التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة إلى بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي، في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية.وقالت البحرية الأميركية إن العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي، علما أن خلافاً كان وقع الشهر الماضي بين الصين والولايات المتحدة بشأن تحركات ميليوس التي أكدت بكين أنها دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل.من جهته، قال الجيش الصيني إنه يراقب تحركات المدمرة الأميركية في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، وهي المنطقة التي تطالب بكين بالسيادة عليها، معتبرة أن المدمرة الأميركية "توغلت بشكل غير قانوني" في بحر الصين الجنوبي.وفي السياق، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن حاملة الطائرات الصينية "شاندونج" أجرت عمليات في المياه القريبة من جزر أوكيناوا اليابانية. وأضافت أن مقاتلات وطائرات هليكوبتر قامت بالإقلاع منعلى متن الحاملة والهبوط عليها 120 مرة بين يومي الجمعة والأحد، فيما وصلت الحاملة وثلاث سفن حربية أخرى وسفينة دعم إلى مسافة 230 كيلومتراً من جزيرة مياكو اليابانية.وجاءت المناورات إثر لقاء جمع الأسبوع الماضي في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنج-وين، برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي.وتثير هذه المناورات تنديد تايبيه ودعوات إلى التهدئة من جانب واشنطن، التي قالت إنها "تراقب تصرفات بكين عن كثب".هذا وتخطط الولايات المتحدة هذا الاسبوع لبدء مناورات عسكرية سنوية مع الفلبين، والتي من المقرر أن تكون أكبر من السنوات السابقة، مع دفء العلاقات بين الحليفين منذ فترة طويلة.وتقول بكين إن لديها حقوقاً في أكثر من 80٪ من بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب به دول أخرى في المنطقة، منها الفلبين وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وبروناي. وترفض الولايات المتحدة الاعتراف بمطالب الصين، وتجري بانتظام ما تسميه عمليات حرية الملاحة لتحديها.جاء هذا الإعلان، في الوقت الذي يجرى فيه الجيش الصيني محاكاة لشن ضربات دقيقة على أهداف رئيسية في تايوان في إطار مناورات حول الجزيرة، ووسط تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.كما أتى بالتزامن مع تأكيد الجيش الصيني أن حاملة الطائرات "شاندوغ" استخدمت في مناوراته العسكرية، وكشف أن طائرات "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان. وقالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني ببيان إن "أسرابا عدة من المقاتلات من طراز إتش-6كاي تحمل الذخيرة الحيّة نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان.وبدأت الصين، يوم السبت، مناورات حول تايوان مدفوعة بالغضب من اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي.وكانت التدريبات التي تستمر ثلاثة أيام، والتي أُعلن عنها غداة عودة تساي من زيارة للولايات المتحدة، متوقعة على نطاق واسع بعد أن نددت الصين باجتماعها يوم الأربعاء مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في لوس أنجلوس.أتت تلك التحركات في بحر الصين وسط توتر كبير بين بكين من جهة وكل من تايبيه وواشنطن من جهة أخرى، لاسيما بعد زيارة رئيسة تايوان ساي إينغ-وين إلى كاليفورنيا حيث التقت رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، ما أثار حفيظة السلطات الصينية التي أكدت أن الرد سيكون حازماً.وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري منذ سنوات بين السلطات التايوانية وواشنطن التي تُقدّم للجزيرة دعمًا عسكريًّا مهمًّا رغم عدم وجود علاقات رسميّة بينهما.خصوصا أن بكين تعتبر الجزيرة البالغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، ولم تتمكّن بعد من إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.