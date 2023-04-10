شهاداتٌ رائعة.. ماذا قدّمت صواريخ مقاومة غزّة للمُعتكفين في "الأقصى"؟

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان: "ظهرنا مسنود".. ماذا قدمت صواريخ المقاومة للمعتكفين في المسجد الأقصى؟"، وجاء فيه:

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"ظهرنا مسنود".. بهذه العبارة استهل الشاب الفلسطيني المعتكف داخل المسجد الأقصى حمزة أحمد حديثه، في إشارة إلى أنّ وقوف المقاومة الفلسطينية إلى جانبهم عبر استهداف الاحتلال بالصواريخ أشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة جبروت الاحتلال داخل الأقصى.



شهد حمزة أحمد على الفرق الكبير في تعامل الشرطة الإسرائيلية مع المسجد الأقصى والمعتكفين فيه قبل وبعد إطلاق صواريخ المقاومة والعمليات الفردية التي جرت عقب الاقتحامات المتكررة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الأقصى.



وقال الشاب الفلسطيني، في تصريح للجزيرة نت: "المعادلة تغيّرت.. الصواريخ أربكتهم وقلبت حساباتهم، ورغم أن الشبان لم يوقفوا فعاليات الإرباك الصوتي والتكبيرات والهتافات منذ الصباح.. فإن الشرطة قابلت ذلك بضبط النفس مجبَرة خوفاً من تدهور الأوضاع مرة أخرى".



وعن شعوره حيال ذلك، قال الشاب المعتكف: "شعرنا بالفخر.. هناك من يقف معنا ويسند ظهورنا، وبالإضافة لذلك فإن عزيمة المصلين وثباتهم وإراداتهم كفيلة بنجاح الاعتكاف في كل رمضان".



منذ بداية شهر رمضان، خرج حمزة أحمد من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية مراراً نحو الأقصى بنية الاعتكاف فيه، فاحتجزه الاحتلال وأعاده أدراجه تارة، وطُرد من المسجد تارة أخرى، لكنه صمّم على العودة والاعتكاف فيه.



داخل المصلى القبلي، التقت الجزيرة نت بالمعتكف موسى ناصر الذي ينحدر من قرية دير قديس غرب رام الله، ورغم أنه وصل إلى المسجد الأقصى بشق الأنفس ويعلم أن مصيره قد يكون الاعتقال بعد القمع والتنكيل، فإن ذلك لم يثنه عن الوجود في رحابه خلال أحد أكبر المواسم التهويدية المرتبطة باقتحامات عيد الفصح اليهودي.



شعور بالارتياح