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عربي-دولي

إسرائيل تبيع صواريخ مضادة للدبابات إلى اليونان بقيمة 400 مليون دولار

Lebanon 24
10-04-2023 | 05:00
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قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن إسرائيل وقعت اتفاقية قيمتها 1.44 مليار شيقل (400 مليون دولار) لبيع صواريخ سبايك المضادة للدبابات إلى اليونان.

وهذه الصواريخ من إنتاج شركة رافائيل للصناعات الدفاعية المملوكة للدولة.
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