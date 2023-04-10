خلال 100 يوم.. هكذا حوّل نتنياهو إسرائيل إلى "كيان منبوذ" يهدّده شبح الحرب!

تسببت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، خلال 100 يوم فقط من تولي المسؤولية، في دفع الأمور إلى حافة الهاوية داخل الكيان الإسرائيلي المغتصب وفي المنطقة بأكملها.. فكيف يمكن أن تهدأ الأوضاع؟

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في الواقع، تعيش "إسرائيل" حالةً من التوتر الداخلي وتظاهرات غير مسبوقة في الأسابيع الماضية، تنذر بوقوع حرب أهلية، على خلفية التعديلات القضائية التي يريد تمريرها نتنياهو وحلفاؤه في الحكومة: إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية وياريف ليفين وزير العدل.



كذلك، فإنّ الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، سواء توسيع الاستيطان أو هدم المنازل وتهجير أهلها وصولاً إلى الاعتداءات المتكررة وغير المسبوقة على المسجد الأقصى، دفعت الأمور في المنطقة إلى حافة الهاوية فعلاً لا قولاً.



إسرائيل في قلب العاصفة في الواقع، تعيش "إسرائيل" حالةً من التوتر الداخلي وتظاهرات غير مسبوقة في الأسابيع الماضية، تنذر بوقوع حرب أهلية، على خلفية التعديلات القضائية التي يريد تمريرها نتنياهو وحلفاؤه في الحكومة: إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية وياريف ليفين وزير العدل.كذلك، فإنّ الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، سواء توسيع الاستيطان أو هدم المنازل وتهجير أهلها وصولاً إلى الاعتداءات المتكررة وغير المسبوقة على المسجد الأقصى، دفعت الأمور في المنطقة إلى حافة الهاوية فعلاً لا قولاً.

وتناول تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأوضاع الحالية، في تقريرٍ عنوانه "حكومة نتنياهو تواجه عاصفة من الاضطرابات"، رصد كيف حلَّ عيد الفصح اليهودي على إسرائيل هذا العام والاضطرابات محيطة بها من كل اتجاه، فدولة الاحتلال غارقة في حرب أهلية مدفوعة بالنزاع على هويتها، وهي مقبلة على أزمة دستورية هائلة في أيار أو حزيران، كما تشهد تصعيداً أمنياً مع لبنان وغزة وفي القدس الشرقية المحتلة.



وفي سياق آخر، لم يتلقَّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلاف المعتاد، دعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض حتى الآن، في حين استُقبل رئيس وزراء إسرائيل استقبالاً متواضعاً في 4 عواصم أوروبية كبرى.



لم يستغرق وصول الحكومة، التي توصف بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، إلى هذا التدهور الداخلي والخارجي إلا 100 يوم تقريباً. لكن هذا ليس بالأمر غير المألوف من القادة في الدول الكاكيستوقراطية (kakistocracy)، التي تكون فيها السلطة بأيدي أسوأ القادة وأضعفهم تأهيلاً، وأكثرهم بعداً عن مبادئ المواطنة.



وتُشابه المئة يوم الأولى من إدارة هذه الحكومة الإسرائيلية ما يُعرف باسم "أيام نابليون المئة"، أي المدة التي بدأت بعودة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت من المنفى إلى باريس في عام 1815 ثم إلى المنفى مرة أخرى، فقد شهدت هذه المدة القصيرة هزيمة الإمبراطورية في معركة واترلو والحرب النابليونية، ثم استعادة سلالة بوربون العرش في عهد لويس الثامن عشر.



خطة نتنياهو الفاشلة

وكانت خطة حكومة نتنياهو تهدف إلى تمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا والسيطرة على التعيينات القضائية، لكنها أثارت بعضاً من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل، حيث وصف المعارضون الخطوة بأنها تهديد للديمقراطية.



ويتهم المعارضون نتنياهو بأنه يريد تمرير "الانقلاب القضائي" لأسباب شخصية تتعلق بمحاكمته السارية بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، إضافة إلى وجود وزراء في حكومته مثل بن غفير وغيره مدانين من قبلُ بالاحتيال ودعم الإرهاب، لدرجة أنها توصف بحكومة "السوابق".



لكن مع تصعيد المعارضة ووصول الانقسامات إلى صفوف جيش الاحتلال وقياداته، وإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بعد تعبيره علناً عن رفض التعديلات القضائية، اتخذ نتنياهو خطوة إلى الوراء وأعلن عن تأجيل التصويت في الكنيست على تلك التعديلات، دون أن تنجح خطة التأجيل في تهدئة الأمور.



وهكذا، توالت الخسائر الاقتصادية والدبلوماسية والمجتمعية بسبب التشريعات الحكومية المناهضة للديمقراطية، وكان الأمر مسألة وقت قبل أن تتدهور الجبهة الأمنية.



وخلاصة القول هنا أمران، أولاً: أنه كلما كان الانقسام الناتج عن الأزمة الداخلية أكثر حدة أو بدا كذلك، زاد تآكل الردع واستقر التصور العام على ضعف البلاد التي تشهد هذه الأزمة. ثانياً: كلما زادت سياساتك في الضفة الغربية استفزازاً للفلسطينيين، كان ردُّ الفعل عليها أقوى وأشد حدة.



ولمن يريد مزيداً من الأدلة، فقد قدمت الصحيفة الإسرائيلية رصداً للواقع الاستراتيجي الذي تسببت فيه حكومة نتنياهو في غضون 100 يوم من وصولها إلى الحكم، وجاء على النحو التالي:



– تشهد العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة توتراً كبيراً وعلى نحو غير مسبوق.



– تمكنت إيران من مراكمة كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب على نحو يجعلها أكثر قرباً من إنتاج السلاح النووي من أي وقت مضى، وبالتأكيد منذ الاتفاق النووي لعام 2015 الذي عارضه نتنياهو بشدة، وحثَّ صديقه الحميم دونالد ترامب على الانسحاب منه في 2018.



– بدأت إيران في إمداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -وهو صديق حميم آخر لنتنياهو- بالسلاح، واستأنفت العلاقات الدبلوماسية مع السعودية بوساطة صينية. وكان نتنياهو يرى التطبيع مع السعودية أمراً ذا أهمية كبيرة على المستوى الدفاعي والعلاقات الخارجية، وأعلن أن التطبيع مع الرياض أحد أهدافه الثلاثة الأولى في دورته الانتخابية.



– تواجه إسرائيل تهديداً من أكثر من جبهة في وقت واحد، سواء من لبنان أو من سوريا، حيث أطلقت صواريخ تجاه الدولة العبرية رداً على الاعتداءات بحق المسجد الأقصى وكذلك الاستهداف المتكرر للأراضي السورية.