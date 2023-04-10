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إقتصاد

ألمانيا تودع محطات الطاقة النووية

Lebanon 24
10-04-2023 | 15:00
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قالت ريكاردا لانج رئيسة حزب الخضر الألماني بالإغلاق المرتقب لآخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا، يمثل بداية جديدة.

وقالت لانج في تصريحات أمس لوكالة الأنباء الألمانية "إن الخروج من استخدام هذه المصادر لتوليد الطاقة يعد دخولا نهائيا إلى إمداد بالطاقة آمن ومحدود المخاطر وفي المتناول ونظيف، وكذلك دخول إلى الطاقات المتجددة".
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وأضافت أنه "سيتم بهذه الخطوة إرساء الأساس لرخاء مستقبلي ولقوة اقتصادية، ونستقل بذلك عن أسعار الطاقة التي لا يمكن دفعها"، وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

يذكر أن الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم حزب الخضر، قرر العام الماضي تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا حتى 15 نيسان الجاري، ليتجاوز بذلك الموعد النهائي للتشغيل الذي كان مخططا له حتى نهاية العام الماضي، ومن المقرر بذلك إنهاء استخدام الطاقة النووية في ألمانيا.

في المقابل أظهر استطلاع رأي أجري في ألمانيا أن أغلبية الألمان يعارضون إغلاق المحطات النووية في بلادهم، وذلك قبل أيام قليلة من إغلاق آخر محطات الطاقة النووية العاملة في البلاد. (العربية) 

المصدر: العربية

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