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عربي-دولي

في كندا.. رجلٌ يهدّد مصلين داخل مسجدٍ وهذا ما فعلته السلطات

Lebanon 24
10-04-2023 | 06:30
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قالت الشرطة الكندية، الأحد، إنها ألقت القبض على رجل ووجهت له اتهاما بارتكاب "حادث بدافع الكراهية" في مسجد بإقليم أونتاريو بعد أن توجه صوب أحد المصلين وهدده ووجه له إساءات دينية.

وأوضحت شرطة منطقة يورك، في بيان، إن الحادث وقع في بلدة "ماركام" بينما أُلقي القبض على المشتبه فيه شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عاما في تورونتو.
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وذكرت تقارير محلية أن شخصاً جاء إلى المسجد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي تورنتو، الخميس ومزق على ما يبدو أحد المصاحف وصرخ في المصلين.

وقالت الشرطة إنها اتهمت المشتبه فيه بالتهديد والاعتداء بسلاح والقيادة الخطرة، فيما يرتقب أن يمثل أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو في نيوماركت، الثلاثاء.

من جهتها، أعربت وزيرة التجارة الكندية، ماري نغ، عن غضبها إزاء الحادثة.

وقالت الوزيرة في تغريدة لها على حسابها في موقع "تويتر": "شعرت باستياء شديد بعد سماعي عن جرائم الكراهية التي تتسم بالعنف والسلوك العنصري في جمعية ماركام الإسلامية".

وأضافت: "خلال شهر رمضان، تعد المساجد مكانًا للمجتمع والسلام،  ويجب أن يشعر الجميع بالأمان في أماكن عبادتهم. لا مكان لهذا العنف وكراهية الإسلام في مجتمعاتنا أو في كندا".

وتابعت: "سنستمر في اتخاذ الإجراءات حتى يشعر الجميع بالأمان في هذا البلد وسوف نبقى ملتزمين بمكافحة هذا السلوك الشائن".

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