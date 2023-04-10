قبل نهاية رمضان.. هل سيُبصر إتفاق سعودي - حوثي النور؟

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ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر، رفضت الكشف عن أسمائها، أن خطة السلام الجديدة يمكن الإعلان عنها في الأسبوعين المقبلين، قبل نهاية شهر رمضان المبارك.والأحد، التقى وفد سعودي برئيس حكومة الحوثيين في صنعاء، وهو اللقاء العلني الأول بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في عام 2015.ووفق "بلومبيرغ"، فإنّ السعودية تقوم بإحدى أقوى مساعيها حتى الآن للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع المقاتلين المدعومين من إيران في اليمن، حيث تسعى لإنهاء الحرب التي أزعجت أسواق النفط ودمرت أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.ويتواجد مسؤولون سعوديون وعمانيون الآن في العاصمة اليمنية صنعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، بحسب "بلومبيرغ".وتحاول المملكة العربية السعودية إنهاء الصراع المستمر منذ تسع سنوات، والذي شهد هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ للحوثيين على البلاد، بما في ذلك ضربة مدمرة عام 2019 على منشآت نفطية سعودية، في الوقت الذي تحاول فيه تخفيف التوترات في المنطقة. وصمدت الهدنة التي تم الاتفاق عليها في السابق إلى حد كبير رغم انتهاء صلاحيتها في تشرين الأول.وبحسب ذات المصادر فإنه بموجب الخطة المقترحة سيكون هناك في البداية هدنة متجددة لمدة ستة أشهر، وستتم إعادة فتح الطرق الرئيسية، وسيتم رفع جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والموانئ.وبعد ذلك تدخل الأطراف اليمنية في محادثات سلام، وتناقش نزع السلاح وتشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد وتوحيد البنك المركزي، وستكون هناك فترة انتقالية مدتها سنتان.وتأتي الجهود الأخيرة بعد أن اتفقت السعودية وإيران على إصلاح العلاقات في محادثات رفيعة المستوى الشهر الماضي بوساطة الصين.