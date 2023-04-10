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عربي-دولي

توقع لميشال حايك يُصيب من جديد.. ماذا قال عن "مقهى فرنسي"؟ (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2023 | 06:44
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو لتوقع أطلقه ميشال حايك عام 2022، أشار فيه إلى أنّ مقهى فرنسياً سيتحول إلى مسرح لمعركة.
 
وفعلياً، فإنّ ما قاله حايك تحقّق حقاً في فرنسا مؤخراً، إذ تعرّض أحد المقاهي في باريس لهجوم من متظاهرين خلال احتجاجات عمّت فرنسا احتجاجاً على قانون رفع سن التقاعد.
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اللافت أيضاً أن هذا المقهى الذي طاله التخريب احتفل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزته بولاية الرئاسية الأولى عام 2017، وقد استذكرت العديد من التقارير الصحفية مؤخراً ذلك الأمر في خضمّ الإحتجاجات. 
 
 

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