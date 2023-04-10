مفاجأة تنتظر إسرائيليين على أرض دولة عربيّة كبرى.. ما هي؟

كشفت أوساط إسرائيلية أنه يتوقع أن يقضي 200 ألف إسرائيلي إجازة عيد الفصح اليهودي على شواطئ سيناء، في حين أن هؤلاء قد يواجهون مفاجأة تتمثل في قدوم السياح الإيرانيين الذين بدأوا بالوصول بأعداد كبيرة إلى شبه الجزيرة كجزء من التقارب بين الدول العربية وإيران.

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وذكر آساف غيبور، مراسل صحيفة "ميكور ريشون" أنه "تم تجهيز الفنادق والأكواخ وأماكن الإقامة الأخرى على شواطئ سيناء"، مشيراً إلى أنه "منذ عشية الأعياد اليهودية، فإن تلك المرافق السياحية تستقبل موجة الإسرائيليين الذين يأتون للراحة في هذه المنطقة السياحية، لاسيما بعد التصعيد في الشرق الأوسط بأسره، سواء في الجبهة الشمالية مع لبنان أو قطاع غزة والمسجد الأقصى والضفة الغربية". وذكر آساف غيبور، مراسل صحيفة "ميكور ريشون" أنه "تم تجهيز الفنادق والأكواخ وأماكن الإقامة الأخرى على شواطئ سيناء"، مشيراً إلى أنه "منذ عشية الأعياد اليهودية، فإن تلك المرافق السياحية تستقبل موجة الإسرائيليين الذين يأتون للراحة في هذه المنطقة السياحية، لاسيما بعد التصعيد في الشرق الأوسط بأسره، سواء في الجبهة الشمالية مع لبنان أو قطاع غزة والمسجد الأقصى والضفة الغربية".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "تم تجهيز عدد من الفنادق في طابا ونعيبة وشرم الشيخ في جنوب سيناء للسماح للجمهور بقضاء إجازة رخيصة وقريبة، بعضها بمرافق فاخرة"، وأضاف: "على معبر طابا، تمت الاستعدادات قبل موعد عبور عشرات آلاف الإسرائيليين للحدود، وقال المتحدث باسم سلطة المطارات أنه يتوقع عاماً قياسياً لعبور السياح الإسرائيليين لسيناء، والأعداد تتزايد كل يوم".



من جهته، قال عوفر ليفلر مسؤول المعبر الحدودي: "نبذل جهودا كبيرة لعدم تأخير المصطافين، وقد يلتقي السائحون الإسرائيليون في سيناء بضيوف جدد في شبه الجزيرة، وهم السياح الإيرانيون، وقد أعلن وزير السياحة المصري أحمد عيسى أنه قرر منح تأشيرات دخولهم إلى مصر في إطار امتيازات التأشيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع السياحة، على خلفية التقارب المصري مع إيران، كجزء من التجديد الشامل للعلاقات بين الإيرانيين ودول الخليج، وفي مقدمتها السعودية".



