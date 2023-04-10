18
o
بيروت
19
o
طرابلس
8
o
صور
18
o
جبيل
8
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مفاجأة تنتظر إسرائيليين على أرض دولة عربيّة كبرى.. ما هي؟
Lebanon 24
10-04-2023
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت أوساط إسرائيلية أنه يتوقع أن يقضي 200 ألف إسرائيلي إجازة عيد الفصح اليهودي على شواطئ سيناء، في حين أن هؤلاء قد يواجهون مفاجأة تتمثل في قدوم السياح الإيرانيين الذين بدأوا بالوصول بأعداد كبيرة إلى شبه الجزيرة كجزء من التقارب بين الدول العربية وإيران.
Advertisement
وذكر آساف غيبور، مراسل صحيفة "ميكور ريشون" أنه "تم تجهيز الفنادق والأكواخ وأماكن الإقامة الأخرى على شواطئ سيناء"، مشيراً إلى أنه "منذ عشية الأعياد اليهودية، فإن تلك المرافق السياحية تستقبل موجة الإسرائيليين الذين يأتون للراحة في هذه المنطقة السياحية، لاسيما بعد التصعيد في الشرق الأوسط بأسره، سواء في الجبهة الشمالية مع لبنان أو قطاع غزة والمسجد الأقصى والضفة الغربية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "تم تجهيز عدد من الفنادق في طابا ونعيبة وشرم الشيخ في جنوب سيناء للسماح للجمهور بقضاء إجازة رخيصة وقريبة، بعضها بمرافق فاخرة"، وأضاف: "على معبر طابا، تمت الاستعدادات قبل موعد عبور عشرات آلاف الإسرائيليين للحدود، وقال المتحدث باسم سلطة المطارات أنه يتوقع عاماً قياسياً لعبور السياح الإسرائيليين لسيناء، والأعداد تتزايد كل يوم".
من جهته، قال عوفر ليفلر مسؤول المعبر الحدودي: "نبذل جهودا كبيرة لعدم تأخير المصطافين، وقد يلتقي السائحون الإسرائيليون في سيناء بضيوف جدد في شبه الجزيرة، وهم السياح الإيرانيون، وقد أعلن وزير السياحة المصري أحمد عيسى أنه قرر منح تأشيرات دخولهم إلى مصر في إطار امتيازات التأشيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع السياحة، على خلفية التقارب المصري مع إيران، كجزء من التجديد الشامل للعلاقات بين الإيرانيين ودول الخليج، وفي مقدمتها السعودية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
13:42 | 2023-04-10
10/04/2023 01:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
14:58 | 2023-04-10
10/04/2023 02:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
11:10 | 2023-04-10
10/04/2023 11:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
09:18 | 2023-04-10
10/04/2023 09:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. مفاجأة في طقس لبنان غداً وهكذا ستُصبح الحرارة!
Lebanon 24
تحضّروا.. مفاجأة في طقس لبنان غداً وهكذا ستُصبح الحرارة!
15:47 | 2023-04-10
10/04/2023 03:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2023-04-11
القتال بين هاتين الدولتين قد يؤدي إلى اندلاع أزمة أوسع!
07:38 | 2023-04-11
إضراب للأطباء المتدرّبين لمدة 4 أيام بسبب الأجور في بريطانيا
07:34 | 2023-04-11
حكومة اليابان توافق على حضور ولي العهد وقرينته حفل تتويج ملك بريطانيا
06:57 | 2023-04-11
الدفاع الروسية: مقتل 450 جندياً أوكرانياً في معارك أرتيوموفسك
06:01 | 2023-04-11
هل تنجح الوساطة العمانية في حل الأزمة اليمنية؟
05:50 | 2023-04-11
بدء صفقة تبادل 887 أسيراً بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. الخميس
فيديو
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
11/04/2023 15:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
11/04/2023 15:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
05:00 | 2023-04-08
11/04/2023 15:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact