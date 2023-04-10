بوتين فشل في هجومه الرابع غير العسكري.. ما السبب؟

Advertisement

غزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا في 24 شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، شنت روسيا أربع هجمات كبيرة. ثلاث هجمات عسكرية، أما الهجوم الرابع فكان اقتصادياً. وفي حين لم تتم الإضاءة على الهجوم الرابع كما يجب، فإن فشله يقدّم بعض الدروس المهمة للغاية.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الجميع يعلم عن الهجوم العسكري الأول: الحرب الخاطفة التي كان من المفترض أن تستولي على كييف وغيرها من المدن الأوكرانية الكبرى في غضون أيام. وتوقع العديد من المراقبين - على وجه الخصوص، ولكن ليس فقط، اليمينيون الغربيون - أن تنجح هذه الحرب الخاطفة. عوضاً عن ذلك، تحولت هذه الهجمة إلى هزيمة ملحمية: توقف الروس بسبب دفاع أوكراني عنيد، وتراجعوا في النهاية بعد تكبدهم خسائر فادحة.وتابعت الصحيفة: "كان الهجوم الثاني محدود النطاق: هجوم ربيعي على شرق أوكرانيا. هنا مرة أخرى، توقّع العديد من المراقبين انتصارًا روسيًا حاسمًا، وربما تطويقًا لجزء كبير من الجيش الأوكراني. وقد حقق الروس بعض التقدم بفضل تفوق المدفعية الساحق. لكن هذا الهجوم توقف بمجرد أن حصلت أوكرانيا على أسلحة غربية دقيقة، وخاصة "هيمارس" الشهيرة الآن، والتي أحدثت ضرراً كبيراً في المناطق الخلفية الروسية. وتمكنت أوكرانيا في النهاية من شن هجمات مضادة استعادت أرضًا كبيرة، ولا سيما استعادة خيرسون".وأضافت الصحيفة: "أما الهجوم الروسي الثالث، هجوم شتوي في منطقة دونباس، لا يزال جاريًا، ومن المحتمل أن تختار أوكرانيا الانسحاب من مدينة باخموت المحاصرة، وهي مكان ذات أهمية استراتيجية قليلة والذي أصبح مع ذلك مسرحًا لقتال دموي بشكل لا يصدق. لكن معظم المراقبين ينظرون إلى المشروع ككل على أنه فشل استراتيجي آخر".سلاح الغازوبحسب الصحيفة، فإن "أهم هزيمة لروسيا لم تأت في ساحة المعركة، بل على الجبهة الاقتصادية. وتمثل الهجوم الرابع بمحاولة ابتزاز الديمقراطيات الأوروبية لإسقاط دعمها لأوكرانيا عن طريق قطع إمداداتها من الغاز الطبيعي. كانت هناك أسباب للقلق بشأن هذه المحاولة لتسليح إمدادات الطاقة. ففي حين أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في البداية إلى تعطيل أسواق العديد من السلع - روسيا هي منتج رئيسي للنفط، وكانت كل من روسيا وأوكرانيا من كبار المصدرين الزراعيين قبل الحرب - بدا الغاز الطبيعي وكأنه نقطة ضغط خطيرة بشكل خاص. لماذا؟ لأنه لا يتم تداوله حقًا في السوق العالمية. إن أرخص وسيلة لشحن الغاز هي عبر خطوط الأنابيب، ولم يكن واضحًا كيف ستحل أوروبا محل الغاز الروسي إذا تم قطع الإمداد".وتابعت الصحيفة،: "قلق العديد من الناس بشأن آثار حظر الغاز الروسي بحكم الأمر الواقع. هل سيتسبب في ركود أوروبي؟ هل ستؤدي الأوقات الصعبة في أوروبا إلى تقويض الرغبة في الاستمرار في مساعدة أوكرانيا؟ حسنًا، القصة الكبيرة - القصة التي لم تحظ بالكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام، لأنه من الصعب الإبلاغ عن أشياء لم تحدث - هي أن أوروبا قد تجاوزت خسارة الإمدادات الروسية بشكل جيد وملحوظ. فالبطالة في منطقة اليورو لم ترتفع على الإطلاق. ارتفع معدل التضخم بالفعل، لكن الحكومات الأوروبية تمكنت من خلال مزيج من ضوابط الأسعار والمساعدات المالية، للحد، ولكن ليس القضاء على، مقدار المصاعب الشخصية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز".وأضافت الصحيفة: "لقد تمكنت أوروبا من الاستمرار في العمل على الرغم من قطع معظم الغاز الروسي. يعكس هذا جزئيًا التحول إلى مصادر أخرى للغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال المشحون من الولايات المتحدة؛ كما ويعكس جزئياً جهود الحفظ التي أدت إلى انخفاض الطلب. ويعكس بعضها عودة مؤقتة إلى توليد الكهرباء باستخدام الفحم؛ بينما يعكس الكثير منها حقيقة أن أوروبا تحصل بالفعل على حصة كبيرة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة. ونعم، كان شتاء دافئًا بشكل غير عادي، مما ساعد أيضًا. لكن المحصلة النهائية، كما يقول تقرير من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هي أن "موسكو فشلت في جهودها لابتزاز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال حجب الغاز". في الواقع، صعدت أوروبا من مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، لا سيما عن طريق إرسال دبابات قتال رئيسية قد تساعد في الهجوم المضاد الأوكراني القادم".ووتساءلت الصحيفة: "إذن ما الذي يمكن تعلمه من فشل هجوم الطاقة الروسي؟ أولاً، تبدو روسيا أكثر من أي وقت مضى كقوة عظمى زائفة. فجيشها الذي يتم التبجح به كثيرًا أقل فاعلية بكثير مما يُعلن عنه، والآن أصبح دورها كمورد للطاقة أكثر صعوبة مما يتخيله البعض. ثانيًا، تظهر الديمقراطيات، كما فعلت مرات عديدة في الماضي، أنها أصعب بكثير، وأصعب بكثير في ترهيبها، مما تبدو عليه. أخيرًا، الاقتصادات الحديثة أكثر مرونة بكثير، وأكثر قدرة بكثير على التعامل مع التغيير".وختمت الصحيفة: "ما نراه الآن هو أن أوروبا تجري تحولًا في الطاقة في ظل أسوأ الظروف الممكنة - المفاجئة وغير المتوقعة والجذرية - والتعامل معها بشكل جيد. ويشير هذا إلى أن الانتقال التدريجي والمخطط للطاقة الخضراء سيكون أسهل بكثير مما يتخيله المتشائمون".