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عربي-دولي

الكرملين: الصين تملك حق الرد على الاستفزازات

Lebanon 24
10-04-2023 | 11:00
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا الاتحادية باتت شاهدة على الأعمال الاستفزازية التي يتم ارتكابها ضد الصين التي تملك كل الحق في الرد.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم: "لقد شهدنا معكم خلال فترة وجيزة جدا، وقوع أعمال متكررة استفزازية فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية. وبالطبع تملك الصين الحق السيادي في الرد على هذه الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك عن طريق إجراء مناورات عسكرية بما يتفق بدقة مع القانون الدولي، ويجب على الجميع احترام حق الصين، تماما مثل الدول الأخرى، في مثل هذه الأعمال".
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يوم السبت الماضي، بدأت الصين تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان، برسالة "تحذير صارمة" موجهة لـ"القوات الانفصالية"، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي إن "هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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