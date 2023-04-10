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عربي-دولي

بكين تعلق على إمكانية انضمام تونس إلى مجموعة "بريكس"

Lebanon 24
10-04-2023 | 11:30
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أكدت الخارجية الصينية الاثنين، أن بكين ستتمسك بروح الانفتاح والشمولية في دول "بريكس"، وستعزز التعاون مع الدول النامية، وذلك ردا على إمكانية انضمام تونس إلى المجموعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده "ستواصل الحفاظ على روح الانفتاح والشمولية والتعاون متبادل المنفعة لبريكس، والعمل مع شركاء بريكس لتعزيز التعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى، والمساهمة بشكل مشترك في توسيع عضوية "بريكس" من خلال مناقشات شاملة وتوافق في الآراء".
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وكان المتحدث باسم "حركة 25 يوليو" التونسية الموالية للرئاسة، محمود بن مبروك، قال بوقت سابق إن تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" على خلفية تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. (روسيا اليوم)        

المصدر: روسيا اليوم
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