Advertisement

عربي-دولي

القوات الصينية تنجز جميع مهامها التدريبية حول تايوان

Lebanon 24
10-04-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1055844-638167347876521568.jpg
Doc-P-1055844-638167347876521568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أتم الجيش الصيني بنجاح جميع المهام المحددة خلال التدريبات العسكرية حول تايوان.

صرح بذلك المتحدث باسم القيادة القتالية للمنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، اليوم الاثنين، حيث قال إن جميع المهام المحددة خلال التدريبات والدوريات في جميع أنحاء تايوان بالمنطقة البحرية والمجال الجوي، في الفترة من 8-10 نيسان، قد تمت بنجاح.
Advertisement

وتابع شي يي أن حاملة الطائرات شاندونغ شاركت في التدريبات للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه في إطار التدريبات، تم إجراء اختبار شامل للقدرة القتالية الشاملة لمختلف أنواع وأفرع الجيش الصيني في ظروف قتالية حقيقية، وقال: "إن قوات المنطقة الشرقية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني جاهزة وقادرة على القتال في أي لحظة، وسوف تقمع بحزم أي شكل من أشكال الانفصالية لاستقلال تايوان أو أي تدخلات خارجية".

وقد سجلت القوات المسلحة التايوانية، خلال التدريبات، أكثر من 140 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة، من بينها 80 طائرة عبرت ما يسمى بـ "الخط الوسطي" لمضيق تايوان، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. كما أعلنت وزارة الدفاع بالجزيرة عن أن 20 سفينة تابعة لجيش التحرير الشعبي اقتربت من تايوان.


وقد تصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان أوائل أغسطس الماضي، فيما أدانت الصين، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها، هذه الزيارة، ورأت في هذه الخطوة دعما من جانب الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت في المقابل مناورات عسكرية واسعة النطاق. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
07:38 | 2023-04-11
07:34 | 2023-04-11
06:57 | 2023-04-11
06:01 | 2023-04-11
05:50 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website