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عربي-دولي

زلزال جديد يضرب هذا البلد.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
10-04-2023 | 08:31
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً، بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادئ.

وأبانت أن الزلزال وقع عند الساعة الـ01:05 بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات عند التقاء خط عرض 3.50 درجة جنوبًا وخط طول 149 درجة شرقًا.
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ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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