زلزال جديد يضرب هذا البلد.. كم بلغت قوته؟

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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً، بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادئ.وأبانت أن الزلزال وقع عند الساعة الـ01:05 بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات عند التقاء خط عرض 3.50 درجة جنوبًا وخط طول 149 درجة شرقًا.ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.