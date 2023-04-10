بايدن يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية 2024

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

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وذكر بايدن في مقابلة مع برنامج "توداي" على شبكة (إن.بي.سي): "أعتزم الترشح لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".