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عربي-دولي

إيران.. 7 جرحى بإنهيار مبنى سكني

Lebanon 24
10-04-2023 | 11:26
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تسبَّب انفجار في شبكة الغاز بأحد المنازل في طهران إلى انهيار مبنى سكني، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص في الحادث.

وبحسب التقارير، فإن الحادث وقع مساء الأحد، وقد عمل رجال الإنقاذ على إخراج 7 جرحى من تحت أنقاض المبنى ونقلوا جميعاً إلى المستشفى.
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إيران

مبنى سكني

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