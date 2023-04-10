إيران.. 7 جرحى بإنهيار مبنى سكني

تسبَّب انفجار في شبكة الغاز بأحد المنازل في طهران إلى انهيار مبنى سكني، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص في الحادث.





وبحسب التقارير، فإن الحادث وقع مساء الأحد، وقد عمل رجال الإنقاذ على إخراج 7 جرحى من تحت أنقاض المبنى ونقلوا جميعاً إلى المستشفى.