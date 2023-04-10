غانتس: نتنياهو يقوض النظام الأمني من الداخل

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، إلى أن أعداء إسرائيل يهددوها من الخارج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقوض النظام الأمني من الداخل.





وكتب غانتس في تغريدة على "تويتر": "تعمل إسرائيل حاليا على أربع جبهات نشطة. يتم إطلاق الصواريخ على مستوطناتنا، ويتم قتل مواطنينا في الشوارع والطرق، وهذا الصباح يترك رئيس الوزراء وزيرا تحت المراقبة على رأس جهاز الأمن.. أعداؤنا يهددوننا من الخارج ونتنياهو يقوض الجهاز الأمني من الداخل".

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