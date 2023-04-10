Advertisement

عربي-دولي

غانتس: نتنياهو يقوض النظام الأمني من الداخل

Lebanon 24
10-04-2023 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1055892-638167484660193388.jpg
Doc-P-1055892-638167484660193388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، إلى أن أعداء إسرائيل يهددوها من الخارج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقوض النظام الأمني من الداخل.


وكتب غانتس في تغريدة على "تويتر": "تعمل إسرائيل حاليا على أربع جبهات نشطة. يتم إطلاق الصواريخ على مستوطناتنا، ويتم قتل مواطنينا في الشوارع والطرق، وهذا الصباح يترك رئيس الوزراء وزيرا تحت المراقبة على رأس جهاز الأمن.. أعداؤنا يهددوننا من الخارج ونتنياهو يقوض الجهاز الأمني من الداخل".
Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
07:38 | 2023-04-11
07:34 | 2023-04-11
06:57 | 2023-04-11
06:01 | 2023-04-11
05:50 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website