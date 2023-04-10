مناورات نووية ستُجريها دولة كبرى غداً.. من هي؟

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أعلنت القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة "STRATCOM" أن القوات الأميركية ستُجري مناورات "Global Thunder 23" لاختبار جاهزية القوات النووية.وقالت القيادة في بيانها: "ستبدأ القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية تدريبات Global Thunder السنوية على القيادة والسيطرة على القوات النووية في 11 نيسان 2023".وأشارت إلى أن مثل هذه التدريبات تقام سنوياً وليست رداً على تصرفات أي دولة، والهدف الرئيسي من التدريبات هو تقييم جاهزية القوات النووية وقدرات الردع الاستراتيجي.وأكدت أن حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا، سيشاركون في التدريبات.