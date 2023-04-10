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العراق.. سقوط مسيرة مفخخة في دهوك

Lebanon 24
10-04-2023 | 16:59
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أعلنت شبكة "رووداو" الإعلامية اليوم الاثنين، أن مسيرة مفخخة سقطت بالقرب من قرية بوتيا التابعة لمحافظة دهوك في كردستان العراق، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.
 
وأشارت إلى أنها المسيرة السادسة التي تسقط في مناطق بمحافظة دهوك خلال الأشهر الستة الأخيرة.
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وذكرت أن واحدا من سكان قرية بوتيا بالقرب من سد دهوك بناحية زاويتة، هو الذي عثر على المسيرة المفخخة، حيث قال لشبكة "رووداو" "كانت هناك ثلاث قنابل تم لصقها بالمسيرة، ولم تنفجر".
 
وأضاف أنه خرج قبل ثلاثة أيام لجني الأعشاب الربيعية على مسافة كيلومترين من مركز القرية حيث عثر على المفخخة.

أما عن مصيرها، فقد صرح بأنه أبلغ الأجهزة الأمنية في دهوك عنها وجاءت بدورها على الفور وباشرت بالتحقيق في الأمر.

وأفاد مصدر عسكري في دهوك لـ"رووداو" بأنهم لم يتوصلوا بعد إلى أي نتائج تكشف الجهة التي تقف وراء تلك المسيرة.
 
وأكد المصدر العسكري أن سقوط المسيرة لم يسبب أي خسائر بشرية أو مادية.
المصدر: روسيا اليوم
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