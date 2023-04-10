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عربي-دولي

بعد استقبالها وفداً سعودياً.. إيران: تطوير العلاقات سينعكس إيجاباً على دول المنطقة

Lebanon 24
10-04-2023 | 11:46
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زار وفد حكومي سعودي إلى العاصمة الإيرانية، اليوم الاثنين، في إطار مسعى الدولتين لإعادة التقارب، واعتبر متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تطوير العلاقات بين الطرفين سينعكس إيجابا على دول المنطقة.
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وجاء في تغريدةٍ نشرتها وزارة الخارجية السعودية أن وفد المملكة ناقش إعادة فتح السفارة في طهران، وقنصلية في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الجانبين ناقشا إعادة فتح البعثات الدبلوماسية.

وشدد كنعاني على أن تطوير العلاقات بين طهران والرياض سينعكس إيجاباً على دول المنطقة، موضحاً أنّ العمل جارٍ لفتح السفارات في كلا البلدين.

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