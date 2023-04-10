مشهدٌ لا يُنسى.. من اشترى تمثال صدام حسين؟

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ولعل أكثر المشاهد التي حفرت في ذاكرتهم، يوم أسقط تمثال صدام في ساحة الفردوس ببغداد.فأكثر ما يستمتع بالحديث عنه مصفف الشعر العراقي، قيس الشرع، كغيره الآلاف من العراقيين، عندما شاهد عراقيين وبعض عناصر مشاة البحرية الأميركية وهم يهدمون تمثال صدام أمام صالونه في ساحة الفردوس.وعن تلك اللحظة، قال الشرع: "كان هناك كثير من الشباب العراقيين من جميع أنحاء البلاد مع جنود أميركيين أعلى التمثال.. أبناء البلد أرادوا حريتهم آنذاك"، وأضاف: "كان التمثال يظهر وجه رجل كان يخافه الجميع"، في إشارة إلى تمثال صدام الذي يبلغ ارتفاعه 12 متراً، والذي أقيم قبل عام واحد فقط من ذلك التاريخ للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والستين.من غير المعروف ما حدث لمعظم تماثيل صدام عامة، لكن هواة جمع التذكارات أخذوا قطعاً من تمثال ساحة الفردوس هذا.وزعمت مجموعة من مشاة البحرية الأميركية الشباب من ولاية يوتا في عام 2003 أنهم قطعوا يد التمثال اليمنى وكانوا يعتزمون بيعها على موقع "إيباي" الإلكتروني، لكنها اختفت من حمولتهم أثناء محاولتهم تهريبها إلى الوطن في رحلة العودة مع الجيش.وفي عام 2016، قال تاجر تحف ألماني إنه اشترى ساق تمثال صدام اليسرى ثم أعاد بيعها على موقع "إيباي"، مقابل أكثر من 100 ألف دولار.بدوره، كتب الصحافي البريطاني نايجل إيلي كتاباً عام 2017 عن مؤخرة التمثال التي تم نزعها، وحاول بيعها بالمزاد العلني للأعمال الخيرية، لكنه لم يحصل على عرض سعر مرتفع بما يكفي.