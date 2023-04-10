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عدد ضحايا المبنى المنهار في فرنسا يرتفع.. والسلطات تواصل البحث عن ناجين

Lebanon 24
10-04-2023 | 16:38
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أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الإثنين العثور على 3 جثث بين الأنقاض في أعقاب انفجار أدى إلى انهيار مبنى في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، ليرفع أعداد القتلى إلى 5، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ما لا يقل عن ستة أشخاص لم يعرف مصيرهم.
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وأعلنت السلطات العثور على جثتين أخريين في وقت سابق خلال الليل، وقال رجال الإطفاء في بيان إن السلطة القضائية ستبدأ عملية التعرف على الضحايا.

بدوره، قال وزير المدن والإسكان أوليفييه كلاين للصحفيين في وقت سابق يوم الإثنين عقب لقائه رجال الإنقاذ في الموقع: "الأمل في العثور على ناجين لا يزال قائما".

وتم نشر أكثر من 100 من رجال الإطفاء للمشاركة في عمليات البحث. وأشار رجال الإطفاء إلى أنهم يواجهون صعوبات في مهمتهم، وقالوا في بيان إن السلطة القضائية ستشرع في التعرف على الضحايا.

واستخدم رجال الإنقاذ رافعة لتحريك كتل ثقيلة من الخرسانة والأنقاض بحذر شديد لعدم الإضرار بالأشخاص الذين لا يزالون محاصرين تحتها، ثم يواصلون الحفر بأيديهم.

وغرد عمدة مرسيليا بينوا بايان اليوم الإثنين قائلاً إن "الألم والأسى عظيمان"، معرباً عن تعاطفه مع عائلات الضحايا و"أولئك الذين يعانون"، كما أكد أن عمليات الإنقاذ والتفتيش مستمرة بلا هوادة والتحقيقات قائمة.

ووقع الانهيار قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل يوم الأحد، في حي قديم وسط مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، على بعد أقل من كيلومتر واحد من مينائها القديم الشهير، وتم إجلاء حوالى 200 شخص من منازلهم في المنطقة.

وفي عام 2018، انهار مبنيان في وسط مرسيليا، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وقال وزير الداخلية إن هذين المبنيين لم تتم صيانتهما بشكل جيد- وليس هذا هو الحال مع المبنى الذي انهار يوم الأحد.
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