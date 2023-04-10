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عربي-دولي

السفير السعودي لدى اليمن: أزور صنعاء لتثبيت الهدنة

Lebanon 24
10-04-2023 | 16:45
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توجه السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء، الإثنين، في إطار جهود المملكة لإنهاء النزاع الذي يشهده اليمن منذ سنوات.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال آل جابر: "استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة".
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وأوضح آل جابر أن هدف زيارته "تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأضاف الدبلوماسي السعودي في تغريدة أخرى: "وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ عام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".
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