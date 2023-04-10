الغموض يلف وثائق "البنتاغون" المسرّبة... تضليل أميركي أم روسي؟

لا يزال الغموض يحيط بالمصدر والدوافع وراء أكبر تسريب للوثائق الأميركية الحساسة منذ سنوات، ففي حين يرى البعض أن موسكو قد تكون مستفيدة، يتحدث خبراء عن إمكانية قيام واشنطن بعملية تضليل مقصودة.

تعمل الولايات المتحدة على تقييم المخاطر المحتملة على أمنها القومي التي قد تترتب على تسريب وثائق سرية تتعلّق خصوصا بالغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الأول، في حين لا يزال الغموض بشأن المصدر والدوافع وراء أكبر تسريب للمعلومات الأميركية السرية عن الحرب في أوكرانيا، منذ الغزو الروسي الشامل قبل 14 شهرا.

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وذكرت شبكة سي إن إن أمس، نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا اضطرت إلى تعديل بعض خططها العسكرية، قبل هجوم مضاد تفاخرت به كثيرا، بسبب التسريب.

هذا التسريب الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي بعد أيام من انتشاره على الإنترنت، لا يشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالنزاع في أوكرانيا، لكنه يتعلق أيضا بتحليلات حساسة جدا بشأن حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ: "بوشر التعاون بين الوكالات لتقييم تأثير (تسريب) هذه الوثائق المصورة على الأمن القومي وعلى حلفائنا وشركائنا".

وحسب تحليل وسائل إعلام أميركية، قد تكون هذه التسريبات مفيدة لموسكو، حيث إن هذه الوثائق تظهر مدى اختراق أجهزة الاستخبارات الأميركية لأجزاء معيّنة من الجهاز العسكري الروسي. وفي كييف، تحدّث مسؤولون عن حملة تضليل محتملة من قبل روسيا، لكن مدونين عسكريين آخرين أشاروا إلى عكس ذلك، معتبرين الأمر جزءا من مؤامرة غربية لتضليل القادة الروس.

وقال مساعد الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك، لـ "رويترز" إن "الخطط الاستراتيجية لأوكرانيا لم تتغير، لكن الخطط التكتيكية الأكثر دقة تخضع دائما للتغيير"، مضيفا: "هناك مهام استراتيجية. إنها غير قابلة للتغيير".





