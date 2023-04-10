توقّعات فلسطينية بعملية إسرائيلية ضد غزة

لا يزال التصعيد سيد الموقف في القدس والضفة الغربية المحتلة، حيث قتل أمس شاب فلسطيني في عملية عسكرية إسرائيلية، فيما اقتحم مئات المستوطنين صباح أمس ساحات المسجد الأقصى، ونظم نحو 27 نائباً إسرائيلياً مسيرة دعما للاستيطان.

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وبانتظار أن تحسم السلطات الإسرائيلية أمرها لناحية منع الزيارات اليهودية للحرم القدسي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لتفادي أي تصعيد، تواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه، وسط توقعات بأن تشن إسرائيل عدوانا موسعا على قطاع غزة في محاولة لإعادة ترميم الردع، بعد أن تعرضت في الأيام الماضية لصواريخ من غزة وجنوب لبنان وسورية، فيما جرى الحديث عن إحباط عملية إطلاق صواريخ من ناحية شبه جزيرة سيناء المصرية.

ويبقى السؤال الذي يطرحه مراقبون عما إذا كانت إسرائيل ستشن عمليتها المحتملة قبل نهاية رمضان أم بعده.