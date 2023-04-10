بكّين تختتم مناوراتها حول تايوان

أعلنت قيادة الجيش الصيني، اليوم ، أنها أنجزت بنجاح مناورات السيف المشترك حول تايوان، مؤكدة أنها اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة في ظروف قتال فعلية.

وأفادت القيادة الشرقية الصينية بأن هدف المناورات يتمثل في محاكاة تطويق كامل للجزيرة بما في ذلك الحصار الجوي، مؤكدة أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت في المناورات اليوم.

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وفي اليوم الثالث من المناورات، التي بدأت السبت احتجاجاً على لقاء رئيسة تايوان تساي إنغ - وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ما كارثي يوم الأربعاء في كاليفورنيا، أجرى الجيش تدريبات بالذخيرة الحيّة في مضيق تايوان تحاكي ضرب طوق حول الجزيرة في حين نشرت الولايات المتحدة مدمرة في منطقة بالبحر الجنوبي. وقال المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي إن المناورات تحذير جدي ازاء التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية إلى استقلال تايوان والقوى الخارجية وإزاء أنشطتها الاستفزازية أيضاً.

وبينما ندّد بالتوغل الأميركي في البحر الجنوبي، حذر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين من أن استقلال تايوان يتعارض مع السلام، قائلاً: "إذا أردنا حماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان فعلينا أن نعارض بحزم أي شكل من أشكال الانفصال المؤدي إلى استقلال تايوان".

وسعت الولايات المتحدة إلى عرض قوة أيضاً، مع تنفيذ المدمرة الأميركية "ميليوس" اليوم عملية تندرج في إطار حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.