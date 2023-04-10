نتنياهو يتراجع عن إقالة وزير الدفاع.. ويُهدد سوريا ولبنان وايران

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، أمس الاثنين، فيما حمل الحكومة السابقة بقيادة يائير لابيد بتعريض إسرائيل لخطر الهجمات.



وتعهد نتنياهو في خطاب متلفز بـ"إعادة الهدوء والأمن" إلى إسرائيل عبر العمل "على كل الجبهات"، وذلك بعد تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.

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وقال: "أعمل بشكل صارم لمواجهة التهديدات التي تعترض إسرائيل.. إسرائيل مستعدة جيدا للمواجهة على كل الجبهات.. أعداء إسرائيل مخطئون إذا أرادوا استغلال الجدل الداخلي".



وأضاف في هذا الصدد: "لن نسمح لحركة حماس الإرهابية بإقامة بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان"، مشيرا إلى استهداف غزة بـ50 طنا من المتفجرات في ليلة واحدة.



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده هاجمت أهدافا إيرانية في سوريا، محذرا الرئيس السوري، بشار الأسد، من أنه "سيدفع ثمنا باهظا إن سمح لإيران بارتكاب هجمات ضدنا".



لكنه أكد في تصريحاته أن إسرائيل لا تسعى لمواجهة واسعة، "وسنعمل لمنع ذلك".



وبخصوص العلاقة مع واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الولايات المتحدة حليفنا الإستراتيجي الأول ولكن نستطيع أن نقول لها لا".



وأعلن نتنياهو أيضا في خطابه تراجعه عن قراره إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، الشهر الماضي، إثر خلافات سياسية، مضيفا أنه قرر إبقاءه في منصبه بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة، وفق رويترز.



وأضاف أنهما سويا خلافهما بشأن دعوة غالانت العلنية لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة، وأثارت انقساما واسعا، والتي اعتبر الوزير أنها أصبحت تهديدا لأمن إسرائيل.



المعارضة ترد

زعيم المعارضة يائير لبيد قال ردا على خطاب نتنياهو ان رئيس الوزراء يفقد السيطرة أمام الأمة. بدلاً من عقد المؤتمرات الصحفية وإلقاء اللوم على الآخرين في المشاكل التي سببتها الحكومة المتطرفة والفاشلة في تاريخ البلاد ، فقد حان الوقت له ولوزرائه أن يتوقفوا عن التذمر وتحمل المسؤولية.



بدوره، نفتالي بينيت رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق وصف خطاب نتنياهو بأنه "خطاب هزيل"



أما أفيغدور ليبرمان فاعتبر ان بيان نتنياهو يثبت أنه شخص غير مؤهل لشغل منصبه. وتعهد نتنياهو في خطاب متلفز بـ"إعادة الهدوء والأمن" إلى إسرائيل عبر العمل "على كل الجبهات"، وذلك بعد تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.وقال: "أعمل بشكل صارم لمواجهة التهديدات التي تعترض إسرائيل.. إسرائيل مستعدة جيدا للمواجهة على كل الجبهات.. أعداء إسرائيل مخطئون إذا أرادوا استغلال الجدل الداخلي".وأضاف في هذا الصدد: "لن نسمح لحركة حماس الإرهابية بإقامة بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان"، مشيرا إلى استهداف غزة بـ50 طنا من المتفجرات في ليلة واحدة.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده هاجمت أهدافا إيرانية في سوريا، محذرا الرئيس السوري، بشار الأسد، من أنه "سيدفع ثمنا باهظا إن سمح لإيران بارتكاب هجمات ضدنا".لكنه أكد في تصريحاته أن إسرائيل لا تسعى لمواجهة واسعة، "وسنعمل لمنع ذلك".وبخصوص العلاقة مع واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الولايات المتحدة حليفنا الإستراتيجي الأول ولكن نستطيع أن نقول لها لا".وأعلن نتنياهو أيضا في خطابه تراجعه عن قراره إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، الشهر الماضي، إثر خلافات سياسية، مضيفا أنه قرر إبقاءه في منصبه بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة، وفق رويترز.وأضاف أنهما سويا خلافهما بشأن دعوة غالانت العلنية لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة، وأثارت انقساما واسعا، والتي اعتبر الوزير أنها أصبحت تهديدا لأمن إسرائيل.زعيم المعارضة يائير لبيد قال ردا على خطاب نتنياهو ان رئيس الوزراء يفقد السيطرة أمام الأمة. بدلاً من عقد المؤتمرات الصحفية وإلقاء اللوم على الآخرين في المشاكل التي سببتها الحكومة المتطرفة والفاشلة في تاريخ البلاد ، فقد حان الوقت له ولوزرائه أن يتوقفوا عن التذمر وتحمل المسؤولية.بدوره، نفتالي بينيت رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق وصف خطاب نتنياهو بأنه "خطاب هزيل"أما أفيغدور ليبرمان فاعتبر ان بيان نتنياهو يثبت أنه شخص غير مؤهل لشغل منصبه.

حماس تعلّق

من جانبها، قالت حركة حماس إن خطاب نتنياهو "محاولة لقلب الحقائق لأن الاحتلال هو أساس كل التوترات ويمارس الإرهاب".



وجاء في بيان للحركة "تهديدات نتنياهو للفلسطينيين وسوريا ولبنان وإيران تؤكد أن الكيان الصهيوني يشكل خطرا على المنطقة".



الشارع يتحرك

إلى ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية انه بعد كلمة نتنياهو انه جرى تنظيم نزول عفوي إلى شارع كابلان بتل أبيب مساء الإثنين من قبل المعارضة.(وكالات)



