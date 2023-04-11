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عربي-دولي

قوات الدعم السريع تنقل مدرعات الى الخرطوم.. ما القصة؟

Lebanon 24
11-04-2023 | 05:00
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أكد مسؤول في قوات الدعم السريع، مساء الاثنين، بأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، قائد القوات، قرر نقل عدد من المدرعات من ولاية شمال دارفور إلى الخرطوم "تحسبا لأي طارئ". وفق ما نقلت صحيفة سودان تربيون.
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وأضاف المسؤول أن نحو 14 مُدرعة حربية وصلت إلى مدينة الفاشر الاثنين من قاعدة لقوات الدّعم السريع على الحدود مع ليبيا.

كما أشار إلى أن وصول المدرعات رافقه إجراءات تأمينية عالية وانتشار مكثف لسيارات الدعم السريع.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "قرارا صدر من القيادة بنقل مدرعات للخرطوم ضمن خطط انتشار القوات في العاصمة خلال الفترة الماضية".

وذكرت الصحيفة أن الخرطوم شهدت خلال الفترة القليلة الماضية تدفقا لأعداد كبيرة من مقاتلي الجيش وقوات الدعم السريع من مناطق متفرقة من السودان، وتزامن وصولهم مع تصريحات وتصريحات مضادة بين القيادات في الطرفين.

يذكر أن قوات الدعم السريع تعرف نفسها على أنها "قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام، بهدف إعلاء قيم الولاء لله والوطن، وتتقيد بمبادئ القوات المسلحة"، مشيرة إلى أنها تعمل بموجب "قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017".

وتمتلك القوات مقرات ومراكز في العاصمة، الخرطوم، وفي بعض المدن الأخرى، بالإضافة إلى الحدود مع ليبيا وإريتريا لمراقبة الحدود ووقف تدفق المهاجرين.(الحدث) 
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