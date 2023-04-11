طوارئ وحظر تجول ونزوح مئات السكان.. ماذا يحصل في دارفور؟

Advertisement

فرضت حكومة ولاية غرب دارفور السودانية، أمس الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر قابلة للتجديد، بالإضافة إلى حظر التجول لمدة أسبوعين، بعد مقتل خمسة أشخاص في اشتباكات بين ميليشيات مسلحة.إعلان حالة الطوارئجاء في القرار الذي نشرته صفحة حكومة ولاية غرب دارفور في صفحتها على فيسبوك "بعد التداول في لجنة أمن الولاية في شأن الأحداث التي شهدتها مدينة فوربرنقا وبعض المناطق الأخرى بالولاية، وتعزيزا للسكينة والطمأنينة والسلامة العامة للمواطنين، أصدر الجنرال خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور قرار إعلان حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر قابلة للتجديد".كما نص القرار على حظر تجول وتحرك المواطنين في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساء إلى السابعة من صباح اليوم التالي.يشار إلى أن الولاية شهدت في وقت سابق من يوم الاثنين أحداثا دامية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات بين مواطنين وميليشيا مسلحة في محلية سربا، التي تبعد حوالي 23 كيلومترا شمال مدينة الجنينة عاصمة الولاية.نزوح مئات السكانكما وقعت مواجهات مسلحة بمنطقة فوربرنقا بعد مقتل شخصين يومي الأحد والاثنين، مما أدى إلى إضرام النار في أجزاء كبيرة من الأحياء الشرقية للمنطقة ونزوح مئات السكان.وأرجع مسؤول الإعلام بحكومة غرب دارفور محيي الدين زكريا إعلان حالة الطوارئ إلى الحادثتين اللتين شهدتهما الولاية. (العربية)