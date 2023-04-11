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عربي-دولي

لمواجهة "العدوان المسعور".. زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قدرات الردع

Lebanon 24
11-04-2023 | 03:00
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دعا الزعيم كيم جونغ أون لتعزيز قوة الردع العسكري لبلاده بطريقة "عملية وهجومية بدرجة أكبر" بهدف مواجهة العدوان "المسعور" للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن تصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع أمس للجنة العسكرية المركزية لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز قوة الردع العسكري للبلاد "لمواكبة التحركات المتزايدة من جانب الاستعماريين الأميركيين والدمى الخونة في كوريا الجنوبية لإطلاق حرب عدوان"، بحسب تعبيرها.
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وتتعامل كوريا الشمالية بغضب مع سلسلة من المناورات العسكرية للدولتين الحليفتين وصفتها وكالة الأنباء المركزية بأنها تهدف للاستعداد "لحرب شاملة" وتضطر بيونغيانغ لبحث اتخاذ "رد فعل عملي قوي"، بما يتضمن الخيارات العسكرية.

وتجري القوات الكورية الجنوبية والأمريكية مناورات الربيع السنوية منذ مارس تتضمن تدريبات جوية وبحرية بمشاركة ناقلة طائرات أمريكية وقاذفات من طراز بي-1بي وبي-52 كما أجرتا أول تدريبات على إنزال برمائي واسع النطاق خلال خمس سنوات.

وقامت كوريا الشمالية بعدد من الأنشطة عسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ كشفت عن رؤوس حربية نووية جديدة صغيرة الحجم واختبرت ما وصفتها بأنها مسيرة هجومية قادرة على حمل رأس نووي وشن هجوم تحت الماء وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادر على ضرب أي منطقة في الولايات المتحدة.(وكالات)


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