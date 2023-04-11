دفاعاتها تواجه خطرًا كبيراً: صواريخ "إس 300" على المحك.. هل تخسر أوكرانيا "معركة السماء"؟

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كشفت وثائق البنتاغون المُسربة والتي لا تزال تُحدث بلبلة كبيرة أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تواجه خطرًا كبيرًا في غضون أسابيع، مع قرب نفاد الصواريخ والذخيرة، مما يُهدد بخسارة كييف "معركة السماء" في الوقت الذي يجري الاستعداد للهجوم المضاد، والذي يُشكل مسار الحرب خلال الأشهر المقبلة.وكشفت إحدى الوثائق، المؤرخة في 23 شباط الماضي، والتي تحمل علامة "سري"، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من طراز "إس 300"، والتي تعود إلى الحقبة السوفيتية، سوف تنفد بحلول 2 أيار المقبل وفقًا لمعدل الاستخدام الحالي.معركة السماءواعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن نفاد آخر احتياطيات الدفاعات الجوية الأوكرانية من صواريخ "إس 300"، سيسمح للطيران الروسي بتنفيذ ضربات في العمق الأوكراني بحرية كاملة، عوضا عن إطلاق الصواريخ من أعالي البحار.وفي الأيام الأولى من الحرب، اعتمدت أوكرانيا على أسلحة الدفاع الجوي من طراز "إس 300" و"بوك" لاستهداف الطائرات والصواريخ الباليستية، وكروز، والتي تشكّل 89 بالمائة من حماية أوكرانيا ضد الطائرات المقاتلة.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أنظمة الدفاع الجوي "بوك" التي تعتمد عليها أوكرانيا مع "إس 300" قد تواجه مشاكل أيضا بحلول منتصف نيسان.وقيَّمت الوثيقة المسربة نفسها أن الدفاعات الجوية الأوكرانية المصممة لحماية القوات على خط المواجهة، حيث تتركز الكثير من القوة الجوية الروسية، سيتم "تخفيضها بالكامل" بحلول 23 أيار، مما يؤدي إلى إجهاد شبكة الدفاع الجوي في عمق الأراضي الأوكرانية.مخاوف أوكرانيةلم يعلق المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، الكولونيل يوري إهنات، بشكل خاص على المعلومات الواردة في الوثائق المسربة، لكنه قال إنّ بلاده تواجه تحديات خطيرة في العثور على الذخيرة السوفيتية لأنظمتها الصاروخية من طراز "إس 300" و"بوك".وقال المسؤول العسكري الأوكراني إنه "إذا خسرنا معركة السماء، فإن العواقب ستكون خطيرة للغاية بالنسبة إلى أوكرانيا، وهذا ليس وقت المماطلة"، داعيا الحلفاء الغربيين لتسريع مساعدتهم.وأشارت "الغارديان" نقلا عن مسؤولين عسكريين كبار، إلى أن اكتساب الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية المزيد من الفرص لمهاجمة القوات الأوكرانية قد يشكّل تحديًا كبيرًا لكييف، مما يغيّر بشكل كبير الصراع المستمر منذ 15 شهرًا لصالح موسكو.ويشعر مسؤولو البنتاغون الآن بالقلق من أن وابل الهجمات التي تشنها موسكو من بعيد يستنزف مخازن أوكرانيا من الصواريخ التي تستخدمها للدفاع عن نفسها.ويشير تقييم في وثيقة أخرى مسربة للبنتاغون إلى أن عدد الطائرات المقاتلة الروسية المنتشرة حاليا في مسرح العمليات بأوكرانيا يبلغ 485 مقارنة بـ85 طائرة أوكرانية.نقص مخزون الذخائرمن جانبه، أوضح الباحث المتخصص في السياسات الدفاعية، محمد حسن، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الوثائق المسربة لم تأتِ بجديد فيما يخص وضع بطاريات صواريخ الدفاع الجوي الأوكراني بعد 14 شهرًا من الحرب، إذ تعاني كييف فعليا من نقص مخزونها من الأسلحة في الصيف الماضي خصوصا الدفاع الجوي.(سكاي نيوز)