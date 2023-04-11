15
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
15
o
جبيل
6
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فضيحة كبرى تضرب "الموساد الإسرائيلي".. تسريبات ستفجر مفاجأة تهزّ "تل أبيب"!
Lebanon 24
11-04-2023
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الوثائق الأميركية المسربة مؤخراً، كاشفة عن دعم كبار قادة جهاز التجسس في "الموساد الإسرائيلي" للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها "إسرائيل" مؤخراً ضد ما يسميه الائتلاف اليميني لحكومة نتنياهو بالتعديلات القضائية.
Advertisement
وفي تقريرها، قالت الصحيفة: "في وقت تتسابق فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتحقيق في تسريب وثائق أميركية سرية، تلتزم واشنطن وتل أبيب الصمت حيال ما كشفه التسريب بشكل خاص عن تمرد مزعوم من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ضد التعديلات القضائية الذي يتبناه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأضاف: "لقد جاء في الوثيقة المسربة التي تحمل علامة "سري للغاية"، إنّه في شهر شباط الماضي، دعم كبار قادة جهاز التجسس في الموساد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل. إنّ التدخل المباشر في السياسة الإسرائيلية من قبل الموساد، وهو جهاز تجسس خارجي وممنوع من الخوض في الشؤون الداخلية".
وتابعت: "الأمر الأهم هو أن ما تبين هو أنّ الولايات المتحدة الأميركية قامت بالتجسس على أقرب حليف لها في المنطقة، والأمر هذا مع مسألة الموساد، سيزيدان من تأجيج الاضطرابات التاريخية في الكيان الإسرائيلي".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "إذا كانت المعلومات المسربة دقيقة، فهذا يضع إسرائيل في موقع غير مسبوق، وما يجري قد يكون علامة على ارتفاع المخاطر في الداخل الإسرائيلي".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً نيابة عن "الموساد"، واصفاً التقارير الإعلامية حول التسريبات بأنّها "كاذبة وبدون أي أساس على الإطلاق".
وجاء في البيان، أنّ "الموساد وكبار موظفيه العاملين لم يشاركوا في قضية المظاهرات على الإطلاق وهم مكرسون لخدمة الدولة تأسيسها".
وفعلياً، فإن الوثيقة المسربة المتعلقة بـ "إسرائيل"، هي من بين عشرات الوثائق التي تمّ تسريبها والتي تظهر إحاطات استخباراتية عالمية، وعن دول في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى تحديثات وتقييمات للقدرات الدفاعية لأوكرانيا؛ وغيرها الكثير.
ويأتي هذا الكشف المحرج لواشنطن و"تل أبيب"، في وقت تشهد فيه "إسرائيل" اضطرابات داخلية، حيث تواجه حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية ومحافظة دينياً في تاريخ الكيان الإسرائيلي، أزمات على جبهات متعددة.
وأدت خطة الإدارة الجديدة لإضعاف المحكمة العليا في البلاد إلى انقسام المجتمع، وإخراج مئات الآلاف إلى الشوارع، وتسببت في حدوث تصدعات في الجيش من خلال إلهام المئات من جنود الاحتياط رفض الخدمة العسكرية. كذلك، انضم دبلوماسيون إسرائيليون إلى الإضرابات، وأغلقت عشرات أبواب السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.
في العلن، تشكلت الاحتجاجات بشكل رئيسي من القاعدة الشعبية أو المسؤولين المتقاعدين، حيث لاَذَ المشرعون والشخصيات الأمنية الداعمة بالصمت، ولم ينشق عن الصفوف سوى شخص رئيسي وحيد هو وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي تعرض هو نفسه لضغوط من زملائه العسكريين السابقين. وفي وقت سابق، أقيل غالانت من منصبه بقرار من نتنياهو، إلا أن الأخير تراجع عن ذلك، أمس الإثنين.
لا شك أنّ خطط حكومة نتنياهو، وردود الفعل عليها سيكون لها تأثير بالغ على مستقبل الكيان الإسرائيلي، وعلى العديد من القضايا الشائكة من بينها حقوق الفلسطينيين، والقضية الأصعب هي حول الدين والدولة في "إسرائيل"، والحقوق المدنية للأقليات، وكلها مسائل حتماً سينتهي بها المطاف في المحاكم الإسرائيلية للفصل بشأنها.
مع ذلك، فإنّ تقويض أجندة الحكومة الإسرائيلية من قبل قادة الأمن يشكل فضيحة مدوية، وهناك حدود كان من المفترض أن لا يتجاوزه قادة "الموساد"، لما له من تداعيات جمة.
تقول الوثائق المسربة إن الجهود التي بذلها قادة الموساد لتشجيع المظاهرات حدثت في "أوائل إلى منتصف شهر شباط"، وتحمل هذه المعلومات اسم "مراقبة الاستخبارات الأجنبية"، مما يعني أنّ جمع المعلومات الاستخباراتية يتطلب موافقة من قاض فيدرالي على النحو المنصوص عليه في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وقد يثير دور واشنطن في فضح مخاوف الموساد بشأن الإصلاح انتقادات المحافظين الإسرائيليين الذين اتهم بعضهم الولايات المتحدة بالفعل بإثارة الاحتجاجات سراً وهي اتهامات تنفيها واشنطن بشكل قاطع.
وفي الشهر الماضي، ادعى نجل نتنياهو يائير أنّ وزارة الخارجية الأميركية كانت وراء الاحتجاجات في "إسرائيل"، بهدف الإطاحة بنتنياهو، على ما يبدو من أجل إبرام اتفاق مع الإيرانيين.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل الاتهام قائلاً: "أي فكرة بأننا ندعم الاحتجاجات في إسرائيل خاطئة تماماً".
(الميادين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
Lebanon 24
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
16:53 | 2023-04-12
12/04/2023 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
11:14 | 2023-04-12
12/04/2023 11:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
11:32 | 2023-04-12
12/04/2023 11:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
09:40 | 2023-04-12
12/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
12:00 | 2023-04-12
12/04/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2023-04-13
بعد الكشف عن هويته: مسرّب وثائق البنتاغون يحذر أصدقاءه: احذفوا كل ما يتعلق بي!
04:44 | 2023-04-13
16 هزة أرضية خلال 24 ساعة في سوريا.. كم بلغت قوتها؟
04:30 | 2023-04-13
لماذا يدعو الايرانيون للحرب مع أذربيجان؟
03:54 | 2023-04-13
ترامب يصل مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك
03:41 | 2023-04-13
سور قرب المطار.. أشعل توترا بين جيش السودان والدعم السريع
03:30 | 2023-04-13
قاهر دروع روسيا في طريقه لتايوان.. تعرفوا إلى صواريخ "غافلين"
فيديو
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
13/04/2023 12:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
13/04/2023 12:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
13/04/2023 12:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact