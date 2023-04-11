بدء صفقة تبادل 887 أسيراً بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. الخميس

Advertisement

قال متحدث حكومي يمني اليوم الثلاثاء إن "كافة الترتيبات لتنفيذ عملية تبادل 887 أسيراً ومعتقلاً بين الحكومة الشرعية والحوثيين استكملت"، مشيرا إلى أن "العملية ستبدأ الخميس المقبل".وأوضح المتحدث باسم الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى، ماجد فضائل، لوكالة أنباء "شينخوا"، أن "كافة الترتيبات في شأن تنفيذ "اتفاق سويسرا" لتبادل 887 أسيرا ومعتقلا استكملت بشكل نهائي".وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكملت زيارة كافة المشمولين بالاتفاق في كل من مأرب وعدن والساحل الغربي، كما استكملت كافة الترتيبات الأخرى استعداداً لبدء عملية تنفيذ التبادل.وأكد فضائل، وهو أيضا وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أن "عملية التبادل ستبدأ الخميس المقبل، وسيتم في اليوم الأول نقل وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والجنرال ناصر منصور هادي من صنعاء إلى مطار عدن وأسرى عسكريين آخرين، بالتزامن مع نقل عدد من أسرى الحوثيين من مطار عدن إلى مطار صنعاء".