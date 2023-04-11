القتال بين هاتين الدولتين قد يؤدي إلى اندلاع أزمة أوسع!

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خلق الصراع الطويل الأمد بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها شراكات في جنوب القوقاز تتقاطع مع الخطوط الدينية والعرقية والجيوسياسية بطرق مدهشة.وبحسب مجلة، "فورين آفيرز" الأميركية فإن إيران قدّمت شريان حياة اقتصاديًا لأرمينيا ذات الأغلبية المسيحية، والتي كانت روسيا داعمها الأساسي منذ فترة طويلة. في غضون ذلك، شكلت إسرائيل وتركيا ذات الأغلبية السنية تحالفًا استراتيجيًا مع أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية. ولا تزال الدولتان الشيعيتان المنخرطتان في الصراع، إيران وأذربيجان، عالقتين في نزاع مرير يمتد لعقود على الأرض والهوية".وتابعت المجلة: "في عام 2020، تحول زخم الصراع بشكل قاطع نحو أذربيجان، التي حققت انتصارًا عسكريًا واضحًا على أرمينيا خلال حرب قصيرة لكنها لاحقة على الإقليم. هذه النتيجة تتصاعد ببطء ولكن بثبات، لتأثير خطير، وسط توترات متأصلة ولكن خفية منذ فترة طويلة بين اللاعبين في المنطقة. كل هذا يحدث لأن روسيا، التي كانت تقليديًا الطرف الخارجي الأكثر أهمية في الصراع، مشتتة بسبب حربها المتعثرة ضد أوكرانيا. في غضون ذلك، مع تعمق العلاقات الإسرائيلية مع أذربيجان القوية، أصبحت إيران قلقة من أن تحوّل إسرائيل أذربيجان إلى وكيل لها وتستخدمها كنقطة انطلاق لعمليات ضد إيران".وأضافت المجلة: "إن التهديد المتصور بالوقوع بين كتلة عربية خليجية إسرائيلية في الجنوب وكتلة إسرائيلية تركية في الشمال، جنبًا إلى جنب مع الاضطرابات الداخلية في إيران، قد يغري طهران للدخول علانية في الصراع على الجانب الأرمني ومحاولة زعزعة استقرار الدولة الأذربيجانية.النزعة الانفصاليةفي غضون ذلك، قد تسعى أذربيجان الواثقة من نفسها بشكل متزايد إلى تسليح وتأجيج النزعة الانفصالية بين السكان الأذريين الإيرانيين. ويمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى دوامة تصعيدية من شأنها أن تهدد الاستقرار في جنوب القوقاز الحيوي استراتيجيًا وربما تؤدي إلى أزمة أوسع".وبحسب المجلة فإن الجيش النظامي الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) أجريا "على مدى العامين الماضيين، مناورات عسكرية واسعة النطاق على طول الحدود مع أذربيجان ومارسوا عبور نهر أراس الذي يفصل بين الدولتين. ردا على ذلك، شنت أذربيجان وتركيا مناورات عسكرية مشتركة على الجانب الشمالي من النهر. تفاقمت مخاوف إيران أكثر من خلال التقارير التي تفيد بأن تركيا جلبت إلى أذربيجان مئات المرتزقة المتطرفين من سوريا للمساعدة خلال حرب عام 2020 ضد أرمينيا".وتابعت المجلة: "تضفي العلاقات العرقية الوثيقة بين إيران وأذربيجان مزيدًا من التعقيد على هذا الصراع الناشئ. على الرغم من أن أذربيجان لديها تقارب لغوي مع تركيا، إلا أن الأذربيجانيين يميلون إلى الارتباط مع الأتراك بدرجة أقل مما يفعلون مع الإيرانيين من أصل أذربيجاني، الذين يشكلون أكبر مجموعة أقلية عرقية في إيران وحوالي 20 في المئة من إجمالي سكانها. ويعتقد العديد من الأذربيجانيين أن المنطقة التي يعتبرونها "أذربيجان الكبرى" أصبحت بشكل غير عادل بيدق في المنافسة الجيوسياسية بين إيران وروسيا. وحصل جزء من هذه المنطقة الواقعة شمال نهر أراس على استقلاله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، في حين أن المنطقة الواقعة إلى الجنوب من النهر لا تزال تحت سيطرة إيران. من وجهة النظر هذه، فإن أذربيجان الكبرى هي أمة قسمها التاريخ وتنتظر توحيدها الصحيح".التسمية الخاطئةوأضافت المجلة: "لكن بالنسبة لإيران، فإن "جمهورية أذربيجان" تسمية خاطئة تنطبق على المنطقة الخطأ. ويشير الإيرانيون إلى أن ما يعرف اليوم بجمهورية أذربيجان كانت في السابق تحت سيطرة إيران، التيخسرتها أمام الإمبراطورية الروسية خلال عدة حروب انتهت بمعاهدتين مذلتين في عامي 1813 و1828، مما أجبر إيران على التنازل عن أراضيها الشاسعة في القوقاز وشمال القوقاز وجنوب القوقاز. وقد ترسخت هذه الخسائر الإقليمية لاحقًا في النفسية الوطنية الإيرانية والذاكرة الجماعية، وانعكست بشكل واضح ومؤلم في الشعر الإيراني وحتى الخطاب السياسي اليومي".وبحسب المجلة، "منذ نهاية الحرب الباردة، نشرت إيران وأذربيجان هوياتهما الدينية والعرقية لإبراز قوتهما في أراضي كل منهما. وتتهم باكو طهران الآن بمحاولة "لبننة" أذربيجان من خلال تعزيز التنظيمات الشيعية المتشددة على غرار حزب الله في أذربيجان. في تشرين الثاني الماضي، اعتقلت السلطات في باكو أعضاء جماعة مسلحة يُزعم أن الحرس الثوري الإيراني دربها في إيران وسوريا. في غضون ذلك، تتهم طهران باكو بالتطلع إلى "بلقنة" إيران من خلال دعم الحركات الانفصالية بين السكان الأذريين في إيران".وتابعت الصحيفة: "إذا اندلعت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان مرة أخرى، فمن المحتمل أن تقدم إيران دعمًا علنيًا لأرمينيا أكثر مما كانت عليه في الماضي لأن المخاطر الآن أكبر بكثير. ففي أحد السيناريوهات المحتملة، قد تختار إيران شن هجمات صاروخية وبالمسيرات على ما تدعي الحكومة الإيرانية أنها قواعد إسرائيلية في أذربيجان، على غرار العمليات التي شنتها في الأشهر الأخيرة ضد "المراكز الاستراتيجية" الإسرائيلية في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في العراق. بعد ذلك، قد تسعى أذربيجان وإسرائيل - ربما بالتعاون مع تركيا - إلى إثارة تمرد بين الأذربيجانيين العرقيين في إيران، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى استفزاز الجيش الإيراني للمغامرة بدخول أذربيجان نفسها".وأضافت المجلة: "في الوقت الحالي، لا يزال مثل هذا التسلسل من الأحداث افتراضيًا بحتًا. لكن ما هو غير افتراضي هو احتمال أن يتحول الصراع في جنوب القوقاز إلى أزمة، يمكن أن تجر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (إلى جانب أذربيجان وإسرائيل وتركيا) وروسيا (إلى جانب أرمينيا وإيران)، وبالتالي فتح خط صدع آخر في علاقة الغرب المضطربة مع روسيا وترسيخ الشراكة العسكرية الناشئة بين طهران وموسكو".وختمت المجلة، "إلى أن يدرك المجتمع الدولي كيف يمكن أن يتحول هذا الصراع بين بلدين صغيرين إلى أزمة ذات تداعيات عالمية، يظل الاختراق غير محتمل".