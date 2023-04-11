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الدفاع الروسية: مقتل 450 جندياً أوكرانياً في معارك أرتيوموفسك

Lebanon 24
11-04-2023 | 06:57
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات اقتحام تابعة لمجموعة "فاغنر" تواصل القتال من أجل السيطرة على وسط مدينة أرتيوموفيك (باخموت)، وإزاحة العدو إلى الأطراف الغربية للمدينة.
وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات الإنزال الجوي تقدم دعما لفصائل "فاغنر" على جناحي الهجوم.
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وحسب التقرير، فقد نفذ الطيران الحربي 11 طلعة جوية في منطقة أرتيموفسك، فيما نفذت القوات الصاروخية والمدفعية 48 مهمة إطلاق هناك خلال اليوم الماضي.
وذكر التقرير أن خسائر العدو على هذا المحور تجاوزت 450 فردا من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، وشملت أيضا 3 دبابات وعددا من المدرعات والمركبات الأخرى، إضافة إلى مدفعي هاوتزر D-20 و"مستا-بي"، ومحطتين للرادار المضاد للبطاريات AN / TPQ-50 أميركي الصنع.
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