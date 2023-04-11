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حكومة اليابان توافق على حضور ولي العهد وقرينته حفل تتويج ملك بريطانيا

Lebanon 24
11-04-2023 | 07:34
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وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، على خطة لقيام ولي العهد أكيشينو وقرينته الأميرة كيكو بزيارة إلى بريطانيا لحضور حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
وقالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري إن اليابان تلقت في 24 آذار الماضي دعوة من بريطانيا لإمبراطور اليابان أو من ينوب عنه لحضور حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في 6 أيار المقبل، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.
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ومن المقرر أن يحضر ولي العهد أكيشينو، الشقيق الأصغر للإمبراطور ناروهيتو، وقرينته الأميرة كيكو، حفل التتويج نيابة عن الإمبراطور. وسيغادر ولي عهد اليابان وقرينته على متن طائرة حكومية يابانية في 4 أيار المقبل من مطار طوكيو الدولي في هانيدا.
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