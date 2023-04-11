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عربي-دولي

ما حقيقة وجود لحوم محقونة بهرمونات محظورة في هذا البلد؟

Lebanon 24
11-04-2023 | 08:30
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بعد نشر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر أخبارا حول تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليًا، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة تلك الأخبار.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، مشددة على أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أي هرمونات محظورة دولياً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.
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وأشارت إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات. (العربية)
 
المصدر: العربية

عربي-دولي

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