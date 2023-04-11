Advertisement

عربي-دولي

الصين: تعاوننا العسكري مع روسيا لا يشكل تهديداً لأية دولة

Lebanon 24
11-04-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1056168-638168258371087767.jpg
Doc-P-1056168-638168258371087767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وان وينبين أن التعاون العسكري بين بكين وموسكو ليس موجهاً ضد أي دولة، ولا يشكل خطراً على أحد.

وقال في إحاطة إعلامية اليوم وفي سياق رده على سؤال حول التقرير السنوي لوزارة الخارجية اليابانية أو ما يعرف بـ"الكتاب الأزرق": "إننا أوضحنا موقفنا مراراً وتكراراً، وتعاوننا مع روسيا ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث، فهو متوافق تماماً مع القانون والأعراف الدولية ولا يشكل تهديداً لأي دولة"، مشيراً إلى أنه "لا يحق لأحد توجيه ملاحظات غير مسؤولة حول هذا الأمر".
Advertisement

وأضاف: "إننا ندعو اليابان إلى تصحيح المسار الخاطئ المتمثل في زيادة التوترات الإقليمية، والكف عن الاستفزاز وعن خلق مواجهات تكتلية، وتجسيد علاقات بناءة ومستقرة مع الصين". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
04:44 | 2023-04-13
04:30 | 2023-04-13
03:54 | 2023-04-13
03:41 | 2023-04-13
03:30 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website