الصين: تعاوننا العسكري مع روسيا لا يشكل تهديداً لأية دولة

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وان وينبين أن التعاون العسكري بين بكين وموسكو ليس موجهاً ضد أي دولة، ولا يشكل خطراً على أحد.وقال في إحاطة إعلامية اليوم وفي سياق رده على سؤال حول التقرير السنوي لوزارة الخارجية اليابانية أو ما يعرف بـ"الكتاب الأزرق": "إننا أوضحنا موقفنا مراراً وتكراراً، وتعاوننا مع روسيا ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث، فهو متوافق تماماً مع القانون والأعراف الدولية ولا يشكل تهديداً لأي دولة"، مشيراً إلى أنه "لا يحق لأحد توجيه ملاحظات غير مسؤولة حول هذا الأمر".وأضاف: "إننا ندعو اليابان إلى تصحيح المسار الخاطئ المتمثل في زيادة التوترات الإقليمية، والكف عن الاستفزاز وعن خلق مواجهات تكتلية، وتجسيد علاقات بناءة ومستقرة مع الصين". (العربية)