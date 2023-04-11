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مجلس مسلمي كندا يُندّد بحظر غرف الصلاة في مدارس مقاطعة كيبيك

Lebanon 24
11-04-2023 | 11:00
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ندد المجلس الوطني للكنديين المسلمين بقرار حظر غرف الصلاة في المدارس بمقاطعة كيبيك الكندية، معتبرا أن القرار "تصعيد آخر غير مقبول" من سلطات المقاطعة ضد حقوق الأقليات.

وقال المجلس، أحد أبرز المؤسسات المدنية الكندية المدافعة عن حقوق المسلمين في بيان، إنه "بموجب القانون الجديد ستضطر المؤسسات التعليمية في كيبيك الآن إلى فرض رقابة على الحياة الروحية للشباب المسلم".
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وأضاف: "لا ينبغي على الطلاب المسلمين القلق بشأن استهدافهم من قبل حكومتهم لمجرد ممارسة حقهم في الصلاة".

وحظرت مقاطعة "كيبيك" الكندية تخصيص غرف للصلاة في المدارس بدعوى المحافظة على طابع الدولة العلمانية، في حين سمحت فقط بأداء الصلاة إن كانت صامتة، الأمر الذي وُصف بأنه استهداف للأقلية المسلمة في المقاطعة. (الجزيرة)
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