صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي إلى في 2023

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خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في العام الجاري بشكل طفيف إلى 2.8 بالمئة، وذلك مقارنة مع 2.9 بالمئة في توقعاته الصادرة في كانون الثاني الماضي.وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3 بالمئة مقارنة مع 3.1 بالمئة في توقعاته كانون الثاني الماضي. (سكاي نيوز)