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عربي-دولي

دولة ستدفع 500 دولار لكل امرأة حامل... ولكن ما هو الشرط؟

Lebanon 24
11-04-2023 | 15:00
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تعتزم الحكومة البريطانية توزيع مبالغ مالية تصل إلى 400 جنيه استرليني أي 500 دولار أميركي على السيدات الحوامل في البلاد، وذلك شريطة الإقلاع عن التدخين إذا كن من المدخنات، كما تعتزم الحكومة تبني حزمة إجراءات كبيرة من أجل خفض نسب التدخين في البلاد، يتوقع أن تكلف ملايين الجنيهات الإسترلينية.
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وقالت تقارير إعلامية في لندن إن الحكومة تعتزم إعطاء مليون مدخن مجموعة من "أدوات التدخين الإلكتروني" مجاناً أيضاً، وذلك لتشجيعهم على الإقلاع عن منتجات التبغ.

وبحسب حزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في إنكلترا، فسوف يتم البدء بدراسة إلزام مصنعي السجائر على تقديم نصائح حول الإقلاع عن التدخين وذلك داخل علب السجائر، من أجل تشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين. (العربية)

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