قتلى وجرحى... عودة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان فماذا حصل اليوم؟

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أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات أذربيجانية أطلقت النار عصر اليوم الثلاثاء على جنود أرمن أثناء قيامهم بأعمال هندسية في منطقة تيغ الحدودية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وأضافت الوزارة أن الجانب الأرمني اتخذ "إجراءات انتقامية".من جانبها، أفادت وزارة دفاع أذربيجان بأن القوات الأرمنية، ومن مواقع لها قرب بلدة تيغ بمنطقة غوروس، فتحت نارا مكثفة من أسلحة خفيفة على مواقع للجيش الأذربيجاني على محور منطقة لاتشين.وأضافت أن الجيش الاذربيجاني يتخذ إجراءات للرد على الجانب الأرمني.وأوضحت الدفاع الأذربيجانية في وقت لاحق، أن "الاستفزاز الأرمني" أسفر عن سقوط قتلى وجرى في صفوف قواتها دون ذكر التفاصيل. (روسيا اليوم)