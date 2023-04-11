هزّة أرضيّة تضرب تركيا... كم بلغت قوّتها؟

ضربت هزة أرضية بقوة 4 على مقياس ريختر ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.



وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الهزة قضاء غوكصون، موضحة أنها وقعت على عمق 10.27 كيلومترات تحت سطح الأرض. (روسيا اليوم)

Advertisement